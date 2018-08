Cosechó su octava victoria en ocho presentaciones al vencer 2-1 a Mega Juniors "B".

El pasado sábado en la cancha de El Pino se disputó la octava fecha del campeonato de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol y que tiene como único líder a Atlético Las Praderas, equipo que suma ocho victorias en ocho presentaciones.

En la última jornada superó 2-1 a Mega Juniors "B" y mantuvo su diferencia de dos unidades sobre Mega Juniors "A", que en el primer turno del sábado había goleado 4-0 a Leones Azules.

Ambos conjuntos están cortados en la tabla respecto al resto y en la novena fecha, Las Praderas tendrá la oportunidad de estirar su ventaja como líder dado que Mega Juniors "A" quedará libre.

RESULTADOS FECHA 8: Leones Azules 0-4 Mega Juniors "A"; Atlético Las Praderas 2-1 Mega Juniors "B"; La Josefa 2-2 Otamendi; San Felipe 0-1 Real San Jacinto; Defensores de La Esperanza 5-0 Desamparados FC. Libre: Lechuga FC.

FECHA 9: Desamparados FC vs Leones Azules; Las Praderas vs Defensores de La Esperanza; Mega Juniors "B" vs El Junior; Real San Jacinto vs Juventud Unida; San Felipe vs Otamendi FC; La Josefa vs Lechuga. Libre: Mega Juniors "A".