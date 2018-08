Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 30/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 30/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

LOS PUMAS, A OCEANIA: el seleccionado argentino que participa del Rugby Championship viajó rumbo a Oceanía, donde enfrentará a los All Blacks.- RIVER ELIMINÓ A RACING: lo derrotó 3-0 como local, con el defensor campanense Leonardo Sigali como titular.- ATL. TUCUMÁN, A CUARTOS: con el campanense Juan Mercier como titular avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.- HOY JUEGA BOCA: enfrentará como visitante a Libertad de Paraguay por la revancha de Octavos de Final.- PRIMERA B METRO: la tercera fecha se disputó entre martes y miércoles.- DELPO, A TERCERA: El tandilense avanzó a la tercera ronda del US Open.- RIVER ELIMINÓ A RACING Con goles de Lucas Pratto, Exequiel Palacios y Rafael Santos Borré, River Plate derrotó 3-0 como local a Racing (con el defensor campanense Leonardo Sigali como titular) y avanzó así a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El encuentro terminó con tres expulsados: Enzo Pérez en el Millonario y Ricardo Centurión y Alexis Soto en La Academia. El rival de River en la próxima instancia será Independiente de Avellaneda, que superó a Santos de Brasil en Octavos de Final. ATL. TUCUMÁN, A CUARTOS Con el campanense Juan Mercier como titular, Atlético Tucumán avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores a pesar de perder 1-0 frente a Atlético Nacional en Medellín el martes por la noche. El Decano se clasificó a la siguiente instancia porque como local, en el partido de ida, había ganado 2-0. Ahora, el elenco tucumano se enfrentará por un lugar en las semifinales frente a Gremio de Porto Alegre, que eliminó a Estudiantes de La Plata en definición por penales, después de haber llegado al 2-1 en tiempo de descuento por un cabezazo de Allison. En la ida, el Pincha había vencido por ese mismo marcador. HOY JUEGA BOCA Desde las 19.30 horas, Boca Juniors enfrentará como visitante a Libertad de Paraguay por la revancha de la serie de Octavos de Final. En el partido de ida, disputado en La Bombonera, el Xeneize se impuso 2-0 con goles de Ramón Abila y Mauro Zárate y hoy intentará hacer valer esa diferencia. PRIMERA B METRO La tercera fecha de la Primera B Metropolitana se disputó entre martes y miércoles y dejó los siguientes resultados: Estudiantes 4-2 J.J. Urquiza; Deportivo Riestra 2-2 Tristán Suárez; Deportivo Español 0-1 Atlanta; San Miguel 0-0 Fénix; San Telmo 0-1 Almirante Brown; Barracas Central 5-1 Defensores Unidos; UAI Urquiza 1-0 Colegiales; Flandria 1-0 Comunicaciones; Acassuso 3-1 Talleres (RE); All Boys 3–2 Sacachispas. Con estos resultados, Estudiantes y Atlanta siguen como líderes con puntaje ideal (9), mientras que Deportivo Riestra, Acassuso, All Boys y UAI Urquiza son escoltas con 7. DELPO, A TERCERA El tandilense Juan Martín Del Potro avanzó a la tercera ronda del US Open tras vencer ayer por 6-3, 6-1 y 7-6 al estadounidense Denis Kudla. Su próximo rival será el español Fernando Verdasco, quien eliminó al británico Andy Murray por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-4. Por su parte, el bahiense Guido Pella también se instaló en tercera ronda luego de derrota 7-5, 6-0 y 6-2 al italiano Paolo Lorenzi. Su próximo rival será el ganador del duelo entre el estadounidense Jack Sock y el georgiano Nicolas Basilashvili. En tanto, para hoy está programado el encuentro de segunda ronda de Diego Schwartzman, quien tras superar a su compatriota Federico Delbonis en el debut enfrentará ahora al español Jaume Munar, vencedor del belga Ruben Bemelmans en primera ronda. LOS PUMAS, A OCEANIA El Seleccionado Argentino que participa del Rugby Championship viajó rumbo a Oceanía, donde el sábado 8 enfrentarán a los All Blacks, mientras que el sábado 15 jugarán frente a Australia. Hasta el momento, Los Pumas disputaron dos encuentros: perdieron 34-21 como visitantes frente a Sudáfrica y luego, en la revancha, se impusieron 32-19 el pasado sábado en Mendoza.



