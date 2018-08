La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/ago/2018 ¿Por qué salen llagas en la lengua?







Las llagas o aftas en la lengua y la boca, son verdaderamente irritantes y nos molestan para hablar, comer, y beber. Si te han salido llagas, no te sientas atacada; según las estadísticas al menos una vez en la vida todas las personas tienen llagas en la boca. Sin embargo, es más común que se presenten en mujeres y menores de 40 años. Por lo general somos más propensos a padecerlas en la infancia y su nombre es aftas simples. Tipos de llagas en la lengua Las úlceras menores son las llagas bucales más comunes,normalmente remiten sin tratamiento en un par de semanas y además no dejan cicatrices. Otro tipo de úlceras bucales, se presentan con una dimensión importante de 1 cm o más grandes, son muy notorias y pueden durar entre algunas semanas hasta meses. Un 10% de las ulceras son de éste tipo y pueden dejar cicatrices. Aunque la diferencia es que no suelen ser más de dos llagas que aparecen de forma repentina. Las úlceras herpetiformes son un verdadero infierno, son muchas llagas que se presentan como pequeñas heridas. Suelen ser muy dolorosas y en ocasiones se fusionan para formar una llaga grande. Pero para tu tranquilidad te digo que éste tipo de llagas no es de las más comunes. Se van como máximo en un mes. La buena noticia es que las aftas no se contagian, sin embargo si su origen en virósico o por levaduras sí pueden resultar contagiosas. Causas de las llagas en la lengua - Morder accidentalmente la lengua - Lastimar la lengua con diente afilado o aparato de ortodoncia - Ansiedad y el estrés - Algunas mujeres son propensas a padecerlas durante el periodo - Dejar de fumar - Deficiencia de vitamina B12 - Infecciones virales - Carencia de Hierro - Enfermedad celíaca - Enfermedad de Behçet - Trastornos auto inflamatorios - VIH - Candidiasis oral - Algunos medicamentos



¿Por qué salen llagas en la lengua?

