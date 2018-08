El intendente Abella recorrió el lugar donde el Municipio, con colaboración de Tenaris, lleva adelante la etapa final de la limpieza del predio para luego proceder a la demolición de lo que resta de la estructura. El Municipio inició la etapa final de las tareas de saneamiento del predio del ex derby y el intendente Sebastián Abella se acercó al lugar para supervisar su desarrollo. Los trabajos se iniciaron en mayo por decisión del Municipio tras verificar el peligro de derrumbe de la estructura que ponía en peligro a los vecinos. En el lugar trabaja personal de la Secretaría de Descentralización con colaboración de la empresa Tenaris Siderca, que facilita la máquina retroexcavadora. Y en estos momentos se lleva adelante la etapa final de limpieza de escombros para proceder luego a la demolición de las dos estructuras principales de hormigón y hierro de la antigua edificación. "Falta muy poco para que los vecinos puedan disfrutar de este lugar que dejará de representar un peligro para convertirse en un espacio de esparcimiento", sostuvo Abella, adelantando así que el predio se convertirá cuando culminen las tareas de saneamiento en un predio para realizar actividades al aire libre.

Una vez finalizada la limpieza, se demolerán las últimas dos estructuras.





Abella recorrió el lugar para verificar las tareas.

A punto de finalizar las tareas de saneamiento en el predio del ex Derby

