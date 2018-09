Emilio Ferrero dejó su arte, y mucho más, en jardines de infantes de nuestra ciudad

El escritor, dramaturgo y humorista gráfico estuvo la semana pasada en los establecimientos de los barrios Las Campanas, Siderca, Las Acacias y Dignidad, donde pintó murales junto a los niños a partir de diferentes lecturas que compartió con ellos. Lecturas en voz alta convertidas en increíbles imágenes hicieron que alumnos se relacionaran de manera íntima con el dibujo y la escritura, dos "oficios" que siempre nos permiten encontrarnos y expresarnos creativa-mente. Esta fue la actividad que el humorista gráfico, escritor y dramaturgo Emilio Ferrero desarrolló en los cuatro Jardines de Infantes que visitó en nuestra ciudad. La idea se gestó en el Jardín 911 del barrio Las Campanas, en el marco del proyecto "Biblioteca" que propone la visita de un escritor al establecimiento. Fue así que Sabrina, una de las seños del turno mañana, tuvo la idea de convocar a Ferrero a través de las redes sociales, conociendo que el escritor y dibujante lleva cuatro años asistiendo a jardines y escuelas primarias de todo el país, brindando talleres a los que titula "Te dibujo un cuento". "Sabrina vino con la propuesta y enseguida me embalé, me encantó, investigamos sobre su trayectoria y fue súper interesante", expresó Fernanda Haedo, Directora del Jardín. De esta manera, Ferrero, un referente del humor nacional, con destacada labor internacional y de larga trayectoria en publicaciones del calibre de Rico Tipo y Humor, llegó a nuestra ciudad y desplegó su arte en el Jardín 911 "Rosario Vera Peñaloza" de Las Campanas; en el Jardín 917 "María Montessori" de barrio Siderca; en el Jardín 908 de Las Acacias; y en el Jardín 924 del barrio Dignidad. En estas visitas, Ferrero desarrolla uno de sus cuentos y lo ilustra en vivo, a los efectos de que los niños conozcan el proceso creativo de escribir y dibujar para un medio gráfico. Los talleres terminan con el dibujo de "Pajaritos en la cabeza", con frases que se repiten con ideas representativas. "Los niños del jardín tienen que escuchar lo que lee la señorita y luego tienen que dibujar. En Primaria muestro cómo se dibuja para un libro", detalló por teléfono Ferrero a LAD. En los Jardines 911 y 908 se blanqueó la pared previamente. "Pedimos ayuda al Municipio para pintar y poner placas de cemento y con la cooperadora del Jardín se compró la pintura negra para hacer el mural", detalló Haedo. Entonces, Ferrero dejó plasmado en pintura negra para exteriores los pajaritos en la cabeza con frases y luego las maestras serán las encargadas de darles color. Su visita generó mucha repercusión: "Emilio quedó muy contento con el jardín y sorprendido porque los chicos leen. Esta visita fue muy enriquecedora, nos dejó material para seguir trabajando. Tratamos de inculcar desde el jardín el hábito de la lectura y se trabaja en equipo entre los dos turnos", explicó la Directora del Jardín de Las Campanas. "Fue una experiencia bárbara. Cuando hay chicos en el medio todo es muy divertido", reconoció Ferrero, quien resaltó la tarea de las docentes: "Soy una artista que cree que no va a formar clones cada vez que asisto a un jardín o escuela. El valor de todo lo tiene la maestra, ella es la principal gestora de cultura que quizás muchas veces no está reconocida".

EMILIO FERRERO JUNTO A LAS DOCENTES DEL JARDÍN DEL BARRIO LAS CAMPANAS. UN PROYECTO DE DICHO ESTABLECIMIENTO TRAJO AL ARTISTA A NUESTRA CIUDAD.





FERRERO DESARROLLA UNO DE SUS CUENTOS Y LO ILUSTRA EN VIVO, A LOS EFECTOS DE QUE LOS NIÑOS CONOZCAN EL PROCESO CREATIVO DE ESCRIBIR Y DIBUJAR. LOS CUATRO MURALES

JARDIN 908, LAS ACACIAS





JARDIN 924, DIGNIDAD





JARDIN 911, LAS CAMPANAS





JARDIN 917, SIDERCA



