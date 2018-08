Histórica marcha de la comunidad universitaria

Se concentraron gremios, docentes y miles de estudiantes de todo el país. Fue en Buenos Aires en defensa de la educación publica. Se concentraron gremios, docentes y miles de estudiantes de todo el país. Gremios de docentes universitarios y federaciones estudiantiles protagonizaron este jueves una multitudinaria marcha que comenzó en el Congreso y se trasladó a la Plaza de Mayo, donde cuestionaron al Gobierno por la crisis en las universidades pública y reclamaron recomposición salarial y mayor presupuesto. Bajo una persistente lluvia, las columnas de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA, FAGDUT y CTERA, junto a miles de estudiantes, avanzaron por Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo y al caer la noche se ubicaron frente al Cabildo para escuchar los discursos de los dirigentes gremiales, que efectuaron críticas hacia la Casa Rosada, en medio de las turbulencias económicas. "Hoy hemos roto el techo indignante del 15 por ciento. Pero esto no se arregla con un poquito más del 15 por ciento. Vamos a seguir en la lucha para defender el poder adquisitivo de los compañeros docentes y no docentes. Vamos a seguir la pelea por el presupuesto, para que sigan abiertas las 57 universidades públicas del país", recalcó el secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci. Los gremios y las diversas agrupaciones se ubicaron sobre Rivadavia e Yrigoyen, en ambos lados de la Plaza del Congreso. Luego se unificaron sobre Avenida de Mayo para llegar hasta la Plaza de Mayo, en donde se leyó un documento con críticas al Gobierno. "Vinimos a pesar de la lluvia y de un temporal que no esperábamos. Queremos que entiendan que los estudiantes también tenemos voz, que queremos tener clases pero que nuestros profesores ganen lo que se merecen", sostuvo Agustina, de 19 años, quien estudia Antropología en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de la semana, las asambleas de alumnos votaron la realización de vigilias y permanencias en las distintas sedes académicas como forma de profundización de las medidas. Muchos de ellos viajaron hasta Capital Federal para respaldar el reclamo. En las últimas horas, los estudiantes de la UBA reunidos en asambleas decidieron tomar las facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Psicología, junto con los colegios secundarios Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires. En La Plata están tomadas las facultades de Psicología y Trabajo Social de la UNLP. En Bahía Blanca, la UNS y la UTN y los colegios preuniversitarios. En Santa Fe, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. También está ocupada la facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Campana también se vio afectada por el conflicto, con la actividad de sus dos universidades públicas -la UTN y la UNLu - prácticamente paralizada en los últimos días. En ese marco, fueron decenas los estudiantes de nuestra ciudad los que eligieron plegarse a la movilización de este jueves.

LA INTENSA LLUVIA NO FUE UN IMPEDIMENTO PARA QUE LA VOZ DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA HICIERA OIR SU RECLAMO



Histórica marcha de la comunidad universitaria

