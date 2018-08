Sobre el final de la jornada el Banco Central vendió U$S 330 millones y lo fijó en $39,77 para la venta. El Gobierno anunciará medidas el lunes. El dólar cerró este jueves a $39,77 para la venta promedio y registró así un incremento de $5,37 respecto del día anterior en una city porteña con una creciente demanda e incertidumbre por la crisis financiera. El billete verde llegó a superar los $40 promedio, pero el Banco Central logró moderar el incremento sobre el cierre con una subasta en la cual ofreció US$ 500 millones y adjudicó US$330 millones. Además, por la mañana el organismo decidió elevar la tasa de referencia a un 60 por ciento, mientras subió cinco puntos porcentuales los encajes bancarios. Al final del día, los precios más elevados fueron expuestos en los mostradores del ICBC, a $41,40; mientras en Banco Francés y HSBC cerró a $41. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el dólar terminó este jueves a $37,87 para la punta compradora y a $39,77 para la vendedora. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anticipó que el próximo lunes realizará una serie de anuncios tendientes a reducir aún más el déficit fiscal y subrayó que para bajar la "volatilidad" hay que "necesitar menos del mercado". También adelantó que el mismo lunes viajará a Washington para negociar con el FMI. "Vamos a avanzar el detalle técnico de los desembolsos adicionales del FMI para el 2019", explicó. "Estuve trabajando con mi equipo. Luego me reuní con el Presidente (Mauricio Macri) preparando el detalle de las medidas complementarias que vamos a estar implementando para avanzar en la reducción del déficit. Eso permite que la Argentina tenga menos necesidad de financiamiento el año próximo", sostuvo el funcionario.



Dólar en estado febril: llegó a cotizarse a más de $40

