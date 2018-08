Tregua en el HCD: Las comisiones volvieron a funcionar con normalidad

P U B L I C



Esta semana los ediles se encuentran preparando despachos de comisión para la sesión del próximo jueves. La actividad se había casi paralizado tras el último debate legislativo, que terminó en escándalo y con la oposición abandonando el recinto. Faltando una semana para el próximo debate legislativo en el HCD de Campana, el funcionamiento de las comisiones se normalizó; luego de varios días en la que casi no se registró actividad. Se deberán tratar todos los proyectos que no pudieron votarse hace dos semanas, cuando los bloques disidentes dejaron sin quórum la sesión al denunciar haber recibido insultos agraviantes por parte de un grupo de personas del público, que denunciaron estarían vinculadas al Municipio. Entre los nuevos despachos en que se trabajan está la iniciativa para reducir el monto cobrado por las patentes municipalizadas: proyecto que será el plato fuerte de la sesión del próximo jueves, ya que la oposición a instancias de la UV Más Campana, logró remitirlo a recinto usando nuevamente el artilugio de la moción de preferencia, herramienta que invalida las mayorías que Cambiemos posee en las comisiones principales. En diálogo con La Auténtica Defensa, la edil Marina Casaretto señaló que su bancada está promoviendo bajar los decibeles. "Tenemos que bajar un cambio y dejar de hacer ese tipo de circos como el que vimos en la última sesión. Tenemos que encontrar un camino para trabajar mejor, nosotros desde nuestro lugar de oficialismo y ellos como oposición", sostuvo la edil en tono conciliador. No obstante, puso de manifiesto su diferencia con Soledad Calle, la líder de los peronistas en el recinto. "Como se manejó en la última sesión no es para nada atinado, para nada. Hizo cosas que un concejal no puede hacer. Tiene que respetar su banca y su envestidura", expresó Casaretto; en referencia al encontronazo que la presidenta del bloque UC-PJ mantuvo con uno de los militantes de Cambiemos que la había agraviado. Pero esta tregua y vuelta a las funciones no significa un cese del fuego definitivo. "Estamos trabajando. Hemos mantenido reuniones con Sergio Roses, aunque creemos que hay que cambiar la Presidencia; porque el rol se le está yendo de las manos"; afirmó Marco Colella, concejal del Frente Renovador. "Sería sano un cambio y que la mayoría se haga valer, con la oposición tomando las riendas del Concejo Deliberante; para (que haya) una mayor apertura, mejor organización y ordenamiento de las sesiones. Para eso hacen falta las tres fuerzas opositoras, así que otra vez la balanza la va a inclinar la UV Más Campana", consideró el edil.

La concejal Marina Casaretto llamó a “bajar los decibeles" y a “encontrar un camino para trabajar mejor".



Tregua en el HCD: Las comisiones volvieron a funcionar con normalidad

