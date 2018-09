La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/ago/2018 Primera B Nacional:

EN PANTALLA GIGANTE La "Peña Walter Nicolás Otta" de Los Cardales invita a los simpatizantes Violetas a seguir las alternativas del encuentro de Villa Dálmine frente a Temperley en la pantalla gigante que montarán en el Club Arsenal (ubicado en Alte Brown 286). La entrada será libre y gratuita y habrá buffet de pizzas y bebidas. Según informaron desde la Peña, lo recaudado será aportado al club para avanzar con las mejoras que se realizan en el baño de mujeres de la tribuna popular y también en el lavadero de utilería. En el inicio de la segunda fecha, el Violeta se presenta desde las 21.05 en el estadio Alfredo Beranger tratando de extender su arranque positivo. De la Riva convocó a los mismos 18 jugadores, aunque podría meter un cambio. Televisa TyC Sports. Con la idea de extender su arranque positivo después del contundente triunfo 3-0 sobre Instituto en el debut, Villa Dálmine enfrentará esta noche como visitante a Temperley en un partido que se jugará desde las 21.05 horas en el estadio Alfredo Beranger, con arbitraje de Mario Ejarque y televisación de TyC Sports. El Violeta, apremiado por su magro promedio, tiene en claro que necesita sumar puntos importantes en esta primera parte del campeonato. Pero también sabe que esta noche se topará con uno de los grandes candidatos de este campeonato de la Primera B Nacional. Es que Temperley ha descendido recientemente de la Superliga, pero conoce lo que es el Ascenso. Y cuenta con un plantel que refleja esa dualidad, con jugadores de Primera División, pero con experiencia también en la segunda categoría como Roberto Brum, Lucas Wilchez y Leandro González, entre otros. Sin embargo, a diferencia del equipo de nuestra ciudad, comenzó el torneo con el pie izquierdo, porque cayó 2-1 en su visita a Gimnasia de Mendoza en un partido que había comenzado ganando con un golazo de Lucas Wilchez (recibió de espaldas, giró y desde el vértice del área "pinchó" la pelota por sobre el arquero contra el segundo palo). Y en busca de la recuperación, el elenco que dirige Gastón Esmerado repetiría la formación que presentó en Mendoza. O sea: Matías Fidel Castro; Federico Mazur, Tobías Albarracín, Yair Marín, Nicolás Demartini; Federico Fattori, Roberto Brum, Lucas Mancinelli, Leandro González; Lucas Wilchez y Santiago Giordana. En tanto, la nómina de convocados se completo con Pablo Campodónico, Cristian Paz, Darío Salina, Leonardo Di Lorenzo, Mauro Cerutti, Tobías Reinhart y Lucas Delgado. Por su parte, Villa Dálmine (que hoy por la mañana realizará su último entrenamiento previo al encuentro) llega con la tranquilidad de haber dado un importante primer paso. Aunque ello no garantiza que el entrenador Felipe De la Riva repita la formación inicial, dado que podría ingresar Renzo Spinaci para buscar mayor presencia en el mediocampo. En ese caso saldría Martín Comachi y, entonces, Mariano Miño jugaría más de punta junto al goleador Ijiel Protti. Así, la probable alineación Violeta esta noche sería: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Renzo Spinaci o Martín Comachi, Federico Jourdan; Mariano Miño e Ijiel Protti. La nómina de convocados para visitar a Temperley se completa con Juan Pablo Lungarzo, Federico Recalde, Lucas Cuevas, David Gallardo, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia.

EL DESPLIEGUE DE FEDERICO JOURDAN ES UNA DE LAS CLAVES DEL MEDIOCAMPO VIOLETA. NACIONAL B – FECHA 2 VIERNES - 21:00 horas: Instituto vs Agropecuario / Sebastián Ranciglio - 21:05 horas: Temperley vs Villa Dálmine / TV / Mario Ejarque SÁBADO - 14:00 horas: Sarmiento (J) vs Atlético Rafaela / Luis Lobo Medina - 15:30 horas: Ferro Carril Oeste vs Gmo Brown (PM) / Diego Ceballos - 15:30 horas: Brown (A) vs Olimpo / Lucas Novelli - 16:05 horas: Chacarita Jrs vs Platense / TV / Facundo Tello - 20:30 horas: Santamarina (T) vs Arsenal / Héctor Paletta DOMINGO - 17:00 horas: Mitre (SdE) vs Gimnasia (M) / Nicolás Lamolina - 17:00 horas: Indep. Rivadavia vs Central Cordoba (SdE) / Bruno Bocca - 17:00 horas: Gimnasia (J) vs Def. de Belgrano / Luis Álvarez LUNES - 20:00 horas: Deportivo Morón vs Almagro / Ramiro López - 21:05 horas: Quilmes vs Los Andes / TV / Julio Barraza LIBRE: Nueva Chicago EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 23. En 22 partidos, Villa Dálmine consiguió 5 victorias y Temperley obtuvo 13. Empataron 4 veces. El Violeta convirtió 24 goles, mientras que el Gasolero marcó 40. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 10 veces: Villa Dálmine ganó 2 (12 goles); Temperley venció en 6 (21 goles) y empataron 2 veces. COMO LOCAL TEMPERLEY. Jugaron 12 encuentros: Temperley ganó 7 veces (19 goles); Villa Dálmine ganó 3 (12 goles) y empataron 2 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO. Fue el miércoles 14 de mayo de 2014, por 40ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14: Villa Dálmine 1 (Raúl Pérez) – Temperley 2 (Luis López y Gastón Corado). EL ÚLTIMO PARTIDO VISITANTE. Fue el martes 26 de noviembre, por la 19ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14: Temperley 1 – Villa Dálmine 0. APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva 10 partidos sin ganar frente a Temperley, con un empate y 9 derrotas, las últimas siete de manera consecutivas. Como visitante, cinco partidos sin ganar con un empate y cuatro derrotas consecutivas. La última victoria Violeta de visitante fue el 12 de abril de 1980, por la 7ª fecha de la Primera B: 2-0 con goles de Mario Ramón Contte y Francisco Ramón Portillo. MÁXIMOS GOLEADORES DE VILLA DÁLMINE: Juan Carlos Domínguez (3), Fernando Oscar Marchesi (2), Norberto Luis Ottaviani (2) y Alfredo Raúl Letanú (2). MAXIMOS GOLEADORES DE TEMPERLEY: Aníbal Roberto Tarabini (5), Luis López (3), Esteban Luis Cvitkovic (2), Manuel Benjamín Pereyra (2), Héctor Salvador Minitti (2), Augusto Ricardo Sánchez (2), Pablo Norberto Vicó (2) y Miguel Ángel Candedo (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO DE 1967 Fue el sábado 2 de diciembre, por la 13ª fecha del Reclasificatorio de Primera B: Temperley 1 – Villa Dálmine 2. TEMPERLEY (1): Alberto Omar De Udatea; Raúl Alfredo Tomasini y Eduardo José Rivero; Héctor Niglio, Manuel Edgar Giordano y Ricardo Cobo; Carlos Alberto Donaires, Manuel Alvarez, Roberto Ramón Maidana, Oscar Angel Pizarro y Horacio Esteban Corbalán. DT: Alberto Omar De Udaeta – Manuel Edgar Giordano. VILLA DALMINE (2): Carlos Modesto Capasso; Julio Juan Raboni y Hugo Raúl Heredia; Aldo Bonifacio Mastrogiuseppe, Juan Domingo Raboni y Enrique Alberto Sciarra; Jorge Omar Pietroni, Hugo Abel Barreiro, Alfredo Rubén Mirandeborde, César Dante Repetto y Aldo Villagra. DT: José Manuel García Pérez. GOLES: PT 40m Mirandeborde (VD). ST 32m Repetto (VD) y 35m Maidana (T). CANCHA: Tigre. ÁRBITRO: Eduardo Furlani. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 21.05 horas visitamos a Temperley por la 2° Fecha del Nacional B.#TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/TvxjaAEiPo — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 31 de agosto de 2018

