Sin clases por 20 días

800 COLEGIOS La explosión de una estufa en una escuela primaria de Moreno puso en alerta a la comunidad educativa en todos los municipios de la provincia. Es en ese marco que directivos, docentes y padres acordaron suspender clases en algunos distritos para evitar que se repita la tragedia. En concreto, se trata de 786 escuelas públicas colegios que cerraron sus puertas a la espera de una evaluación de riesgos potenciales y su eventual reparación. En el caso de la escuela de Las Praderas, fue reemplazado integralmente su tendido de gas. Ahora, la nueva cañería de color amarillo puede verse por el exterior del edificio. Estudiantes, docentes, auxiliares, padres y madres de la EES 11 del barrio "Las Praderas", se convocaron en una jornada cultural en defensa de la educación pública. El colegio estuvo cerrado por problemas con la instalación de gas y la de electricidad. La E.E.S Nº 11 estuvo cerrada alrededor de 20 días: tenía deficiencias en el sistema eléctrico, y pérdidas de gas. De hecho, las clases se suspendieron el mismo día de la explosión en el establecimiento de Moreno, donde fallecieron dos personas. En una manifestación poco ortodoxa, la comunidad educativa de "Las Praderas" junto a vecinos de la ciudad fueron a contramarcha de lo que dictan nuestros tiempos. En vez de aislarse, eligieron reunirse para, a pesar de todo, seguir en contacto. Así, el sábado 25 la Sociedad de Fomento del barrio fue el lugar de encuentro de toda una comunidad educativa que se organizó en apoyo y en defensa de la educación pública. El sol y la solidaridad de las familias junto al apoyo de artistas locales como CATIMAN, Leonel Narváez, Augusto Pérez Thompsen y la murga "Los Elegantes de Campana" fueron los grandes protagonistas de la tarde. Además, los propios alumnos armaron diferentes estands por materias, y hubo campeonato de fútbol y de ajedrez entre otras actividades. Leonel Narvaez festeja la alegría que hubo en la jornada: "lo que más me motivo a ir fue las ganas de los profes de querer que los chicos tengan una educación digna, estaban más preocupados por los pibes que el propio Estado. Le quieren dar a los docentes un 15% en tres tramos cuando la inflación es del 40%. Todo esto se da en un contexto de crimen social por lo ocurrido en Moreno. En "Las Praderas" la situación es similar, y los docentes quisieron organizar esto en forma de protesta. Fue muy lindo estar ahí, muy cálido el clima que se armó". 800 ESCUELAS La escuela de Las Praderas no fue la excepción: según informó SUTEBA, en toda la provincia de Buenos Aires cerraron casi 800 escuelas que también se encuentran en emergencia edilicia. Aunque el problema se arrastra desde hace años, fue la tragedia ocurrida en la escuela de Moreno donde murieron dos trabajadores de la docencia la gota que rebasó el vaso. Con la posibilidad de que se le eche la culpa de todos los males a los directivos de las escuelas, todos los que tenían a cargo suyo la institución cerraron su establecimiento por miedo a sufrir dichas acusaciones. Las condiciones de la escuela de Moreno, más que una irregularidad, son el común de las instituciones de la provincia. Al respecto, Diego Cuesta, docente del establecimiento de Las Praderas, reflexionó: "Con tanto tiempo con la escuela cerrada uno pierde el vínculo con los alumnos y queríamos renovarlo con la comunidad educativa, por eso pensamos en este evento de sábado. Antes de fin de año tenemos pensado hacer en el Centro Cultural "Pachamama" un encuentro similar, sumando a más escuelas". De hecho, el Pachamama prestó el sonido para que el evento organizado en la sede de la sociedad de fomento pudiese llevarse a cabo. Augusto Pérez Thompsen, músico participante, también comen´t la realidad educativa: "Es medio raro todo… es un poco triste tener que acercarse a tocar no por una celebración linda si no porque las cosas se están cayendo. Hay un establecimiento que hace tres semanas que no abre sus puertas porque no está en condiciones y es un peligro para todos. Creo que hay que estar ahí porque la educación es un derecho para todas, pensarlo como un privilegio es medieval".







Sin clases por 20 días

Por Santiago Tomás Mengual

