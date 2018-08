El Club Ciudad de Campana fue sede de la etapa regional de Vóley de los Juegos Bonaerenses 2018. Y entre representantes de San Fernando, Vicente López, San Isidro, Tigre y Escobar, nuestra ciudad logró clasificar cinco equipos masculinos a las finales que se desarrollarán en Mar del Plata. El Club Ciudad de Campana clasificó a sus equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 18, mientras que también avanzaron los conjuntos Sub 13 y Sub 15 de Campana que participaron de la categoría Escuela No Federados.

EL CCC CLASIFICÓ SUS EQUIPOS SUB 13, 15 Y 18.



Juegos Bonaerenses:

En Vóley, cinco equipos locales también son finalistas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: