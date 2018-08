Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

US OPEN; "PEQUE" EN TERCERA: El argentino Diego Schwartzman avanzó a la tercera ronda del US Open.- SE CLASIFICÓ BOCA: sin convencer en cuanto a su rendimiento colectivo, se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.- SUPERLIGA; FECHA 4: se pondrá en marcha hoy con dos encuentros.- SORTEO CHAMPIONS LEAGUE: se sorteó ayer y quedaron conformados los grupos.- SE CLASIFICÓ BOCA Sin convencer en cuanto a su rendimiento colectivo, Boca Juniors se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores tras superar a Libertad de Paraguay. En la ida había ganado 2-0 en La Bombonera y anoche, como visitante, se impuso 4-2 con goles de Cristian Pavón, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Edwin Cardona. En el elenco paraguayo, que comenzó ganando, marcó Oscar "Tacuara" Cardozo por duplicado. El próximo rival del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto será Gremio de Porto Alegre, que en Octavos de Final eliminó a Estudiantes de La Plata por penales. SUPERLIGA: FECHA 4 La cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) se pondrá en marcha hoy con dos encuentros: Argentinos Juniors recibirá a Lanús desde las 19 horas, mientras que desde las 21 jugarán San Martín de San Juan (con Nazareno Solís) y Huracán en tierras cuyanas. La programación continuará mañana sábado con cuatro partidos: Defensa y Justicia vs Belgrano de Córdoba (13.15), Banfield vs Patronato de Paraná (15.30), Talleres de Córdoba vs Godoy Cruz de Mendoza (17.45) y San Lorenzo vs River Plate (20.00). En tanto, el domingo jugarán: Racing Club vs Rosario Central (11.00), Estudiantes de La Plata vs Independiente (13.15), Aldosivi vs Tigre (15.30), Colón de Santa Fe vs Unión de Santa Fe (17.45) y Boca Juniors vs Vélez Sarsfield (20.00). Mientras que el lunes se enfrentarán Newells vs Atlético Tucumán (19.00) y San Martín de Tucumán vs Gimnasia de La Plata (21.00). SORTEO CHAMPIONS LEAGUE Ayer se sorteó la fase de grupos de la Champions League 2018/19 y quedaron conformados de la siguiente manera: -GRUPO A: Atlético de Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALE), Mónaco (FRA) y Brujas (BEL). -GRUPO B: Barcelona (ESP), Tottenham (ING), PSV Eindhoven (HOL) e Inter Milán (ITA). -GRUPO C: París Saint Germain (FRA), Nápoles (ITA), Liverpool (ING) y Estrella Roja (SRB). -GRUPO D: Lokomotiv Moscú (RUS), Oporto (POR), Schalke 04 (ALE) y Galatasaray (TUR). -GRUPO E: Bayern Múnich (ALE), Benfica (POR), Ajax (HOL) y AEK Atenas (GRE). -GRUPO F: Manchester City (ING), Shakhtar Donetsk (UKR), Lyon (FRA) y Hoffenheim (ALE). -GRUPO G: Real Madrid (ESP), Roma (ITA), CSKA Moscú (RUS) y Viktoria Plzen (CZE). -GRUPO H: Juventus (ITA), Manchester United (ING), Valencia (ESP) y Young Boys (SUI). US OPEN: "PEQUE" EN TERCERA El argentino Diego Schwartzman avanzó ayer a la tercera ronda del US Open tras superar al español Jaume Munar por 6-2, 6-2, 5-7 y 6-2. El próximo rival del "Peque", que el año pasado alcanzó los Cuartos de Final, será el ganador del duelo entre el francés Gael Monfils y el japonés Kei Nishikori, que jugaban anoche al cierre de esta edición. En tanto, hoy se presentarán los otros dos argentinos que siguen con vida en este Grand Slam que se disputa en Nueva York: el tandilense Juan Martín Del Potro se medirá con el español Fernando Verdasco, mientras que el bahiense Guido Pella enfrentará al georgiano Nicolas Basilashvili.



