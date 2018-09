La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/sep/2018 En Campana hubo un banderazo contra Macri







Más de doscientos vecinos se reunieron en la plaza Eduardo Costa para manifestarse contra las políticas económicas del gobierno. En el Instituto 15, los alumnos organizaron una asamblea. Rubén Romano dijo que se anima a ser intendente de la ciudad. "A pesar del frío y que es fin de mes, creo que la convocatoria es buena. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente de los barrios que quiere manifestarse pero le cuesta mucho llegar hasta el centro, incluso porque la frecuencia de los colectivos no es la mejor. Aun así, en los barrios ya pueden verse pintadas y banderas protestando contra las políticas de este gobierno", decía ayer Lucía Ramírez, referente del espacio de género Colectiva Ciudadana, de Unidad Ciudadana Campana. Lucía, junto a otros vecinos, fue la encargada de colocar una bandera blanca de unos 15 metros de largo mirando al municipio, que con letras violetas decía "Basta Macri", al tiempo que los presentes comenzaban a batir palmas mientras entonaban el denominado "hit del verano", insultando a la madre del presidente. Entre ellos se encontraba Roberto Muriega, quien lucía un cartel sobre su pecho: "La plata de los jubilados no se toca. Fuera FMI". Roberto pertenece a la agrupación política "De igual a igual" con presencia territorial en Campana, Zárate y Lima; e integrante de la llamada "Multisectorial": "Nosotros venimos a acompañar este banderazo, pero todos los jueves a las 4 de la tarde nos vas a encontrar aquí con una radio abierta, tratando de concientizar a la gente de lo que está pasando. Si seguimos así, no sólo va a pasar que el dinero no alcance, sino que vamos hacia el desabastecimiento porque los formadores de precios no saben qué precio ponerle a las cosas". Ya eran pasadas las 19, y frente a la plaza donde ocurría el banderazo, en el segundo piso del Instituto 15 tenía lugar una asamblea estudiantil en defensa de la educación pública. "Creo que nosotros tenemos que acompañar a los trabajadores en su lucha y estar con ellos en cada movilización" dijo una alumna en el aula 7, mientras otro alumno dejaba asentada la moción en un libro de actas. De vuelta en la calle, pudimos registrar la llegada de varios concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana a la plaza para sumarse al banderazo. Entre ellos, se encontraba el Dr. Rubén Romano. "Campana es un reflejo de lo que está pasando en el país, y de a poco se va notando. Es como una ola: lo que ocurre en los grandes centros urbanos, de a poco se va corriendo a los centros periféricos. Ya estamos viviendo la cantidad de comercios que están cerrando, la cantidad de gente que se acerca a la Municipalidad porque no pueden pagar los servicios, la cantidad de comedores y merenderos que están aumentando… por eso hemos traído la súper sopa, y vamos a presentar un proyecto para que esa súper sopa se generalice y el gobierno municipal pueda distribuirla. En Campana sigue habiendo trabajo, pero inevitablemente en nuestra ciudad vamos a sufrir los mismos problemas que las demás. Por eso estamos acá, para manifestar nuestra preocupación y visibilizar la necesidad de un cambio de política".

Más de 200 vecinos se reunieron en la plaza para protestar contra las políticas del gobierno. ROMANO SE ANIMA "No me gusta hablar todavía de nombres, porque el Peronismo y Unidad Ciudadana todavía no llegó a la instancia de definición de candidaturas. Todavía estamos peleando por organizar un proyecto, esperando que las distintas agrupaciones se unan detrás de esa idea. No voy a reunir a ninguna responsabilidad. Me propuse de alguna manera devolver a la ciudad de Campana todo lo que Campana me dio. Yo ya viví los 90’s y veo lo que va a pasar con la sociedad en todos los niveles, yo estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio. No tengo ningún problema en ser candidato a Intendente, no me queda grande la idea. Es una función ejecutiva para la que me siento capacitado. Además, más política hago, más me doy cuenta la gente capaz que hay, todas las ideas que hay… Campana es un semillero de ideas para solucionar los problemas que a diario sufre la gente, tanto de los barrios como del centro de la ciudad. Pero todavía no es momento de hablar de candidaturas", dijo ayer el Concejal Rubén Romano a La Auténtica Defensa.



