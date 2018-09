AGROPECUARIO, TAMBIÉN CON PUNTAJE IDEAL En el inicio de la segunda fecha del campeonato, anoche también se presentó Agropecuario de Carlos Casares, que derrotó 1-0 como visitante a Instituto y al igual que Villa Dálmine también tiene puntaje ideal, después de haber superado 2-1 en el debut a Santamarina de Tandil. En cambio, La Gloria quedó en la misma situación que Temperley: a pesar de ser un candidato por nombres propios e historia, comenzó la temporada con dos reveses y muchas dudas. Esta segunda fecha continuará hoy con otros cinco cotejos: Sarmiento vs Atlético Rafaela (14.00), Ferro Carril Oeste vs Guillermo Brown (15.30), Brown (A) vs Olimpo (15.30), Chacarita vs Platense (16.05) y Santamarina vs Arsenal (20.30). En tanto, mañana domingo jugarán: Independiente Rivadavia vs Central Córdoba (17.00), Mitre vs Gimnasia de Mendoza (17.00) y Gimnasia de Jujuy vs Defensores de Belgrano (17.00). Finalmente, el lunes se cerrará con Deportivo Morón vs Almagro (17.00) y Quilmes vs Los Andes (21.05). Con superioridad, Villa Dálmine venció 2-0 como visitante a Temperley y estiró un arranque que ilusiona: seis puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra. Villa Dálmine dio anoche otro paso de mucha firmeza: le ganó 2-0 como visitante a Temperley en el inicio de la segunda fecha del campeonato del Nacional B y de esa manera se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto, cinco goles a favor y ninguno en contra. Pero más allá de esos ideales seis puntos, el equipo que dirige Felipe De la Riva consolidó la idea esbozada ante Instituto en cuanto a presión e intensidad y, además, le agregó pasajes de productivos encuentros entre sus hombres de mejor pie para dominar a un rival que por nombres e historia es serio candidato al ascenso. Con goles de Mariano Miño e Ijiel Protti en el segundo tiempo, el Violeta sentenció al Gasolero en el estadio Alfredo Beranger y fue claramente superior por despliegue e inteligencia táctica, producto de una idea que el cuerpo técnico ha bajado y los jugadores están plasmando con sorprendente capacidad de adaptación y mucha entrega física. La solidez defensiva, el equilibrio de Ballini en el mediocampo, las variantes del resto de los volantes y la lucha incansable de Comachi y Protti son cuestiones que asomaron contra Instituto en Campana y que ayer fueron mejoradas y ratificadas en el sur del conurbano bonaerense ante un rival que perdió la disputa de "la segunda pelota" y estuvo incómodo a lo largo de los 90 minutos. Sí: Temperley fue una sombra de lo que puede ser, por impericia propia, pero también por lo realizado por Villa Dálmine. De esta manera, el equipo de nuestra ciudad suma puntos importantísimos para escaparle a la zona roja de la tabla de los Promedios y también para incorporar aire y confianza para una temporada larga, pero corta (se juega una sola rueda), que puede cobrar muy caro cualquier laguna. Y, a la inversa, puede premiar en grande una buena racha. Y en eso parece estar Villa Dálmine en este arranque soñado. Cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero el fin de semana del 15 de septiembre (el próximo no habrá partidos) tendrá otro duro examen, aunque en Campana ya está claro: hay equipo y también una idea para dar pelea. EL PARTIDO Aunque en la conferencia de prensa posterior al triunfo del debut De la Riva había señalado la posibilidad de modificar nombres y esquema para visitar a Temperley, finalmente no metió mano en el once inicial y repitió la formación del 3-0 sobre Instituto. Y en el arranque el planteo fue similar al de la primera fecha, con Jourdan y Molina a los costados de Ballini y con Miño por delante de ellos, más suelto, aunque con tendencia a tirarse a la izquierda para juntarse con Molina. El arranque de ambos fue muy intenso, en un campo de juego rápido que complicaba el control del balón. Temperley empezó con mayor predisposición a la tenencia y circulación del balón, buscando profundizar por derecha con Mancinelli, quien se juntaba por Wilchez por ese sector. Pero con el correr de los minutos, el Violeta fue incomodando al local, elevando cada vez más la presión y consiguiendo avanzar cuando recuperaba, especialmente con pelotas interiores para los pivoteos de Comachi y Protti y el posterior acople del mediocampo. En ese contexto, el equipo de nuestra ciudad tuvo profundizaciones con desbordes de Miño y Jourdan por cada costado. Sin embargo, la opción más clara de gol fue para el Gasolero, a los 9 minutos, cuando Alarcón falló en el achique y Giordana quedó de cara a Dobboletta, aunque su definición fue apresurada y su puntazo salió ancho por el primer palo. Y Villa Dálmine no sólo se acomodó mejor al partido, sino que hacia la media hora de juego se transformó en claro dominador: recuperaba rápido y le daba buen destino al balón, con Alvacete siendo otra vez una opción de salida por la izquierda. Fue en ese momento que se sucedieron tres acciones que podrían haber sido punto de inflexión en el partido: primero Mazur, estando amonestado, cortó con mano un avance de Alvacete; después, Ballini recuperó rápido y Jourdan cruzó un remate que se fue muy cerca del segundo palo; y posteriormente pareció haber penal de Marín contra Protti. "Vamos a despertarnos", gritaba Esmerado desde el banco de suplentes local. Es que Brum y Fattori quedaban lejos de recuperar y ni Mancinelli ni Leandro González entraban en juego. Por eso, Temperley dependía de la pelea de Giordana con Alarcón y Martinich para tratar de hacer pie en campo ajeno. Y sobre todo de ganar alguna falta que le permitiese pelotas paradas de peligro, como la que ejecutó Mancinelli a los 37 (se fue cerca del palo derecha de Dobboletta) o como la que no aprovechó Wilchez a los 41 (pegó en la barrera). Y aunque Temperley logró salir en los minutos finales de la primera parte, la jugada más peligrosa de esa parte fue nuevamente a favor del Violeta, cuando en una acción "sucia" Jourdan se terminó llevando el balón por el centro del área, pero sin poder definir porque se molestó con Protti. En el inicio del complemento, Temperley salió con mayor decisión a disputar la segunda pelota (Esmerado adelantó a Fattori para ello), por eso quedó más partido y el juego se hizo abierto y de ida y vuelta con ocasiones de arranque (Protti remató cruzado a los 10 segundos, luego que Comachi corte la salida local; y Mazur desvió de cabeza un segundo centro tras un córner). Sin embargo, el Violeta no perdió la compostura, se mantuvo firme y empezó a encontrar espacios con campo abierto. A los 9 minutos, Comachi cruzó la pelota para Protti, quien impactó de volea, elevando apenas su remate. Y a los 16, Molina limpió con clase el balón en el medio, después trianguló con Jourdan y Miño y finalmente, desde la derecha envió el centro que Miño bajó en el corazón del área para ajusticiar a Castro y marcar el 1-0. Temperley era desconcierto ante la presión de Villa Dálmine y los cambios que metió Esmerado (Di Lorenzo y Cerutti por Fattori y Mazur) no le aclararon el panorama. Por el contrario, le aportaron confusión y a los 24 minutos, una mala salida de la última línea local derivó en el 2-0: robó Comachi y asistió a Miño, cuyo remate fue desviado por el arquero Castro, quien nada pudo hacer para evitar la definición de Protti en el rebote. En busca del descuento, el local insistió sin muchas ideas y con algunos centros cruzados desde la derecha. Así generó su mejor opción a los 35: envío de Mancinelli y anticipo de Leandro González que salió junto al palo izquierdo de Dobboletta. Y entre la impotencia de Temperley y el despliegue de Villa Dálmine, los minutos se fueron consumiendo sin mayores sobresaltos para el equipo de nuestra ciudad, que cerró el partido con cambios y se quedó con una victoria enorme en su afán de sumar puntos importantes en la primera parte del campeonato para evitar la zona baja de la tabla de los Promedios. Claro está: si continúa con esta solidez y esta cosecha, empezará a ilusionar con mucho más. SÍNTESIS DEL PARTIDO TEMPERLEY (0): Matías Fidel Castro; Federico Mazur, Tobías Albarracín, Yair Marín, Nicolás Demartini; Federico Fattori, Roberto Brum, Lucas Mancinelli, Leandro González; Lucas Wilchez y Santiago Giordana. DT: Gastón Esmerado. SUPLENTES: Pablo Campodónico, Cristian Paz, Darío Salina, Leonardo Di Lorenzo, Mauro Cerutti, Tobías Reinhart y Lucas Delgado. VILLA DÁLMINE (2): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Federico Jourdan, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, David Gallardo, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia. GOLES: ST 18m Mariano Miño (VD) y 24m Ijiel Protti (VD). CAMBIOS: ST 18m Di Lorenzo x Fattori (T); 22m Cerutti x Mazur (T); 38m Spinaci x Protti (VD); 41m Delgado x Marín (T); 42m Estigarribia x Miño (VD); y 45m Cuevas x Comachi (VD). AMONESTADOS: Mazur y Mancinelli (T); Alarcón y Alvacete (VD). CANCHA: Temperley. ARBITRO: Mario Ejarque.

Tras el rebote, Ijiel Protti define con el arco vacío para el 2-0. Tercer gol en dos partidos.





Mariano Miño marcó el primer gol y participó del segundo.





Molina gestó la jugada del segundo gol, clarificando la salida, triangulando luego y, finalmente, enviando el centro para Miño.





El goleador Ijiel Protti habia marcado por duplicado ante Instituto y anoche convirtió el 2 a 0 ante Temperley.

#FútbolProfesional | ¡Las rachas están para romperse! Villa Dálmine ganó en Turdera después de 38 años y volvió a sumar de a tres en el campeonato.#TodosJuntos. #DaleViola. pic.twitter.com/ZDkd0U7vru — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 1 de septiembre de 2018

Primera B Nacional:

Otro paso firme de Villa Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: