Esta renovada versión del Auriazul, que incorporó jugadores de experiencia en la divisional, se presenta desde las 15.30 horas en el Carlos Vallejos. El objetivo: ser protagonista en la parte alta de la tabla. Después de una temporada marcada por la irregularidad, en la que nuevamente se quedó sin poder participar del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, en el barrio Don Francisco no sólo decidieron barajar y dar de nuevo, sino que prácticamente renovaron por completo el mazo. Sí: para esta temporada 2018/19 de la Primera D, Puerto Nuevo presentará un plantel con muchas caras nuevas, entre ellas, varias con años de experiencia en la divisional. Esa fue la apuesta de la institución y del cuerpo técnico que encabezan Carlos "Jetín" Pereyra y Hugo Medina. Por eso llegaron el arquero Leandro Bonet (32 años; ex Midland, Liniers, San Martín de Burzaco y Claypole, entre otros), los defensores Santiago Correa (31 años, ex San Miguel, Sportivo Barracas, Alem y Central Ballester) y Gonzalo Leizza (31 años, ex Juventud Unida, Ferrocarril Urquiza y Deportivo Paraguayo); y los volantes Oscar Peñalba (28 años, ex Dock Sud, San Martín de Burzaco, Sportivo Barracas e Ituzaingó) y Carlos Tapia (30 años, ex Dock Sud e Ituzaingó). Son los principales nombres que incorporó el Auriazul, pero no los únicos: también arribaron Julián Sprovieri (ex San Martín de Burzaco), Lautaro Cuenos (ex Defensores Unidos), Nahuel Vanegas (ex Tigre), Marcelo "Coco" González (de último paso por Otamendi FC, pero ya con experiencias en el club y en Defensores Unidos), Juan Cruz Sbarra (ex Central Ballester), Mauricio Ruiz (ex San Martín de Burzaco), Enzo Moreno, Nicolás Colombano, Thomas Solís (los tres juveniles procedentes de Villa Dálmine), Brian Figueroa (ex Defensores Unidos), Diego Pertossi (ex Defensores Unidos y Liniers) y el colombiano Javier Vélez. En tanto, sigue los arqueros Esteban Montesano y Rodrigo Ponce De León; los defensores Joaquín Montiel y Sergio Robles; los volantes Rodrigo Alconada, Kevin Redondo y Eliseo Aguirre; y los delanteros Orlando "Pampa" Sosa, Octavio Ábalos y Nicolás Rodríguez. Y los juveniles Joaquín Pilliwing, Facundo Ferulano, Alan Sosa, Hernán Castaño y Ezequiel "Noni" Ramón. Así, en el camino quedaron varios de los jóvenes que en el último tiempo fueron el núcleo de los diferentes planteles que conformó Puerto Nuevo: los defensores Raúl Colombo (a préstamo a Atlético Baradero), Antoni Rodríguez y Paulo Boumerá; y los volantes Gustavo Roldán, Franco Colliard y Pablo Sosa, entre otros. Mientras que Tadeo MacIntyre saltó a Victoriano Arenas en la Primera C. En este contexto, la dupla técnica Pereyra-Medina y el preparador físico Gastón De Armas llevaron adelante una intensa pretemporada que también tuvo diferentes amistosos para ir ensamblando piezas. Entonces, Puerto Nuevo se midió con Muñiz, Barracas Central, Real Pilar y Victoriano Arenas. Y de esa manera fueron perfilando la formación con la que el Auriazul se presentará hoy en este nuevo campeonato de la Primera D. Esos once serían Bonet; Cuenos, Correa, Leizza, Robles; Peñalba; Moreno, Redondo, Peñalba, Ruiz; Tapia y Pertossi, en una formación que asoma 4-4-2, pero que por momentos podría ser 4-3-3 o 4-1-4-1, un sistema que la dupla técnica también ha trabajado. EL RIVAL Atlas llegará a Campana con la ilusión de empezar otra temporada que lo tenga como protagonista en la Primera D y soñando con el ascenso que se le viene negando largamente a pesar de disputar varias finales por ese objetivo. El equipo dirigido por César Rodríguez mantuvo su base e incorporó jugadores como el arquero Ricardo Grieger y el delantero Maximiliano Maciel. Y la formación que asoma para este debut frente a Puerto Nuevo sería: Ricardo Grieguer; Federico Aguirre, Manuel Brandon, Nicolás Pardo, Rodrigo Díaz; Diego Prado, Sebastián Ferrario, Lucas Gallo, Luis Jurchesen; Antony Alonso y Maximiliano Maciel. El encuentro comenzará a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y contará con el arbitraje de Jonatan De Oto. PRIMERA D – FECHA 1 SÁBADO - 15:30 horas: Juventud Unida vs Real Pilar FC / Javier Delbarba - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Atlas / Jonathan De Oto - 15:30 horas: Argentino (R) vs Central Ballester / Tomás Diulio DOMINGO - 15:30 horas: Lugano vs Yupanqui / Kevin Alegre LUNES - 15:30 horas: Argentino (M) vs Muñiz / Ezequiel Yasinski MARTES - 15:30 horas: Claypole vs Deportivo Paraguayo / Gonzalo Pereira - 15:30 horas: Liniers vs Def. de Cambaceres / Sebastián Martínez LIBRE: Centro Español

DE LOS JUGADORES QUE SIGUEN EN EL PLANTEL, KEVIN REDONDO Y SERGIO ROBLES (AMBOS EN LA FOTO) SERÁN LOS ÚNICOS DOS TITULARES ESTA TARDE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 70. En 69 partidos, Puerto Nuevo logró 35 victorias, Atlas ganó 23 veces y empataron en 11 ocasiones. Puerto Nuevo marcó 142 goles, mientras que Atlas convirtió 106. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 33 partidos, Puerto ganó 18 (75 goles); Atlas ganó 8 encuentros (43 goles). Empataron 7 veces COMO LOCAL ATLAS. En 36 encuentros, Puerto venció en 17 oportunidades (67 goles) y Atlas logró 15 triunfos (63 goles). Empataron 4 veces EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el martes 5 de diciembre de 2017, por la 14ª fecha de la Primera D 2017/18, en cancha de Villa Dálmine: Puerto Nuevo 1 (Joaquín Montiel) – Atlas 3 (Julio Gauna, Matías Cuenca y Román Gnocchi). EL ÚLTIMO ENCUENTRO: Fue el 3 de mayo de 2018 por la 29ª fecha de la Primera D 2017/18: Atlas 3 (Román Gnocchi, Antony Alonso y Julio Gauna) – Puerto Nuevo 0. APOSTILLAS: Cinco partidos sin victorias acumula Puerto Nuevo frente a Atlas, con un empate y cuatro derrotas, las últimas tres de manera consecutiva. Como local, dos partidos sin triunfos con un empate y una derrota. La última victoria en Campana se produjo el martes 17 de agosto de 2015, por la 21ª fecha de la Primera D por 1 a 0 con gol de Nicolás Parodi. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Rubén Marcelo Stella (8), Nicolás González (6), Oscar Rodríguez (5), Néstor Coronel (4), Orlando Sosa (4), Carlos Canale (4) y Martín Monteagudo (4). MÁXIMOS GOLEADORES ATLAS: Wilson Severino (11), R. Fernández (4), Adrián Benítez (4) y Román Gnocchi (4). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA DE 1999 El sábado 6 de noviembre, por la 9ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 1999/2000, Puerto Nuevo le ganó 3-1 a Atlas. PUERTO NUEVO: Fausto Lastiri; Gastón De Armas, Cristian Pérez, Walter Barrios y Oscar Berdún; Daniel Bellizi, Oscar Eduardo Cordone (Guillermo Pérez), Roque Cabezas y Rodolfo Roldán (Gastón Herling); Alejandro Pérez y Esteban Salarrayán (Raúl Roldán). DT: Esteban Luis Mazzeo. SUPLENTES: Nuevo: Marcos Costilla y Lucas Malovini. ATLAS: Ríos; Diego Cáceres (Bohorquez), Omar Pérez, Asselborn y Diego Paredes; Rafael Benítez, Sergio Peralta (Carlos Tissera), Angel Medina (José Guillermo Alvarez) y Marcos Herrera; Maximiliano Coronel y Sergio Godoy. DT: Hugo Zelaya. SUPLENTES: Héctor Sánchez y Mario Aguirre. GOLES: PT 5m Cordone (PN), 8m De Armas (PN) y 31m Godoy (A). ST 45m Cabezas (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Alejandro Scomparín. TERCERA: Puerto Nuevo 2 Atlas 1

Primera D:

Puerto Nuevo debuta esta tarde frente a Atlas como local

