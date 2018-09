La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/sep/2018 Calendario Maya - Año Luna 13:

Enlazador de Mundos 11 - Energía del Sábado 01/09/2018 - Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip

Representa la conexión con el otro plano, con el de la 4 dimensión, para saber que hay otra dimensión aparte de la 3D, (que es el mundo donde habitamos), para seguir evolucionando. La muerte es solo un estado mental y hay otro "mundo" por descubrir. Kin 206 - Enlazador de mundos 11, autoguia Es una energía atemporal, nos pide todo el tiempo estar en momento PRESENTE, vivir el aquí y el ahora. Día de alta percepción. Soltar el pasado, liberarnos de él, dejar de estar siempre pensando en lo que vendrá, liberarnos de querer retener momentos, gente, cosas. Momento para dar un cierre, dar vuelta la página, cerrar el capítulo y empezar a escribir una historia nueva que se escriba al andar. No quieras leer la última hoja del libro cuando no leíste todavía la primera. Todo está aquí y ahora, en este preciso momento. Dejemos de arrastrar cosas que ya fueron, solo nos agrega lastre a nuestra vida. ¡Soltar! Que livianitos estaríamos si desapegáramos del ayer y de las cosas materiales que sostenemos por las dudas las necesitemos después, ¿Y si no hay después en esta 3D? ¿Pensaste en algún momento todo lo que trabajas para generarte un buen mañana? ¿Cuanto disfrute dejamos de lado por desafiar al mañana? Vivamos ahora, soltemos el control de lo que no podemos controlar, cerremos un ciclo, dejemos lo de ayer en el ayer y el mañana en lo que vendrá. Como diría la tortuga de la peli Kun Fu Panda: "El ayer es historia, el mañana es un misterio y el presente es un regalo, por eso se llama presente" ¡Vive el Hoy! ¡Disfruten el momento, es mi deseo, aunque muchas veces sintamos que no hay grandes motivos por los que festejar y disfrutar, ESTAS VIVO, SOLO POR ESO YA VALE LA PENA FESTEJAR! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

