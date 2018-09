La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/sep/2018 Opinión:

Defendemos la Universidad Pública

Por Alejo Sarna











Alejo Sarna

La masiva marcha nacional universitaria del pasado jueves de la que participaron estudiantes, docentes, autoridades académicas, investigadores y trabajadores no docentes, marcó un hito por su contundencia y masividad en defensa de la educación pública contra las políticas de recorte del Gobierno Nacional y el FMI. Y decimos que es un hito porque la Universidad Pública Argentina es de excelencia, de las mejores de Latinoamérica, forjadora de pensadores, científicos, presidentes, etc, y esta marcha fue un hecho que nutre la larga historia de luchas y movilizaciones en su defensa. En esta rica historia se enmarca sin lugar a dudas la reforma de 1918, época de profunda renovación cultural que se expandió por toda América Latina y que tuvo el apoyo del Presidente Radical Popular Yrigoyen, que generó además las Universidades de Tucumán y el Litoral. En 1949, el Gobierno de Juan Perón estableció la gratuidad de la Universidad abriendo el camino para considerar a la educación universitaria no como un privilegio sino como un derecho social permitiendo el ingreso de cientos de Miles de hijos de trabajadores al estudio universitario. La Universidad Argentina sufrió también de las épocas oscuras de la historia Argentina, de represión, como ocurrió en 1966 con Onganía y la dura represión conocida como "La Noche de los Bastones Largos", y durante la cruel dictadura de 1976-1983 con miles de estudiantes detenido desaparecidos. Fue un gran hecho en la historia de la Universidad Pública la reapertura de la UNLU en el regreso a la democracia, gracias a Raúl Alfonsín, con el gran aporte en Campana del Profesor Pablo Garrido. Hoy, la movilización, la participación popular es en defensa de la Universidad Pública, con un Gobierno cuyo eje central es el FMI y el ajuste salarial, la asfixia presupuestaria, la suspensión de obras e inversión nula en ciencia y tecnología. Somos muchos los jóvenes los que ante este atropello participamos en defensa de la Universidad Pública lo cual todavía nos da la señal de que hay esperanza y un pueblo movilizado listo para defender la Universidad de todos y todas.

Opinión:

Defendemos la Universidad Pública

Por Alejo Sarna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: