Rodar para contarlo

Luego de un nuevo viaje, ahora siguiendo el camino del Ché Guevara, Gonzalo Firpo editó nuevo libro que compila sus travesías en moto por Sudamérica. También publicó una biografía de Nélida Martínez Iglesias, conocida como "La abuela Nelly" en el ambiente motoquero argentino. Este domingo publica un cuento en nuestro diario. Es la tercera vez en poco tiempo que Gonzalo Firpo es tema en estas páginas. La primera fue con motivo de la edición de su primer libro, relatado en primera persona, en el que describe 11 viajes por todo el territorio argentino, acumulando más de 75 mil kilómetros. "Todo nuestro país es maravilloso, su gente, sus caminos, sus paisajes. Pero si me dan un lugar para elegir, me quedo con la montaña", comentaba al respecto este viajero empedernido que trabaja en el sector de mantenimiento del Laminador Continuo 1 de TenarisSiderca. Ahora, acaba de editar un nuevo libro de viajes en moto, esta vez dedicado a sus travesías por diferentes países sudamericanos: Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. "Todos tienen sus características, pero sin dudas el viaje más emblemático que concreté fue llegar a Machu Pichu", comenta el autor, quien para completar su libro este verano concretó su último proyecto: seguir la ruta argentina del Ché Guevara en una bicimoto. "Para emular un poco su travesía con la bicicleta motorizada, cuando en 1950 recorrió más de 4.500 kilómetros, me compré una la fábrica Choper King, de Claudio París, en el barrio Villa Nueva. Con ella fui a su casa de Rosario, pasé por Alta Gracia, Córdoba donde hicieron un museo donde el Ché vivió de chico, también pasé por el Leprosario de San Francisco del Chañar… hasta Humauaca. Fueron 12 días, 10 provincias y 3000 kilómetros en bicimoto", comenta Gonzalo quien en las más de 250 páginas reúne todas sus experiencias y comparte consejos para los viajeros. Entonces, entre Argentina y Sudamérica, hoy este motoquero nacido en Polvorines y radicado en nuestra ciudad hace más de 15 años, acumula más de 100 mil kilómetros, incluyendo nuestra mítica Ruta 40 de punta a punta. Aún así, Gonzalo no deja de programar viajes. "En el ambiente motoquero argentino hay tres objetivos soñados y yo ya concreté 2: Ushuaia y Machu Pichu. El tercero es llegar a Alaska. Sé cuánto voy a tardar, sé cuánto dinero necesito, y sé que voy a hacer cuando vuelva. Sólo tengo que esperar que se den las condiciones", asegura. Y hablando de viajes, Gonzalo también acaba de editar la biografía autorizada de Nélida Martínez Iglesias, conocida como "La abuela Nelly" en el ambiente, personaje que descubrió su pasión siendo una adulta mayor y a sus 85 años acumulaba más de 400 mil kilómetros recorridos con su moto. "A Nelly la conocí en el camino, en el 2012. Es toda una institución en el ambiente de las motos y jamás imaginé que un día podría contar su historia en un libro", concluye Gonzalo quien este domingo publicará en nuestro diario uno de sus cuentos de ficción.

"Sé cuánto voy a tardar, sé cuánto dinero necesito, y sé que voy a hacer cuando vuelva. Sólo tengo que esperar que se den las condiciones", asegura Firpo sobre un futuro viaje a Alaska. 4.000 kilómetros El 1 de enero de 1950, Ernesto Guevara se entregó a recorrer el noroeste de la Argentina a bordo de su bicicleta motorizada por un Micrón, de la marca Garelli. La meta inicial tenía el modesto objetivo de llegar a la localidad de Pilar, donde pasaría la primera noche. Una vez alcanzado ese punto, confió en que podría cumplir con el resto del itinerario propuesto: una travesía que incluiría provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El viaje por el norte argentino fue para Ernesto Guevara parte de un proceso de búsqueda, un intento de conectarse con otras realidades y de encontrar su lugar en el mundo. Durante este recorrido también visitó el leprosario de la ciudad cordobesa de Francisco del Chañar, donde trabajaba su amigo Alberto Granado, con quien luego recorrería Latinoamérica en motocicleta, antes de participar en la revolución cubana y transformarse en "El Ché".



