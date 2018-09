La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/sep/2018 Provincia Net:

Lunes y martes no funcionarán las ventanillas de cobro de Tránsito y Los Cardales







Desde el Municipio informaron que este lunes 3 y martes 4 de septiembre no funcionarán las ventallinas de cobro de Provincia Net de la Dirección de Tránsito y Transporte y Los Cardales. Este servicio, que habitualmente agiliza el pago de timbrados y tasas para la realización de trámites, estará fuera de funcionamiento por cuestiones operativas. No obstante, retomará sus prestaciones de manera habitual el miércoles 5.

El funcionamiento habitual se retomará a partir del miércoles.



Provincia Net:

Lunes y martes no funcionarán las ventanillas de cobro de Tránsito y Los Cardales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: