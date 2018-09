La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/sep/2018 Presentaron un programa para acompañar la finalización de estudios secundarios







El programa "Educate para el cambio" de Toyota busca mejorar la condición de empleabilidad de jóvenes adultos. Con modalidad de estudio intensivo y dedicación exclusiva, el programa contempla también una asignación mensual para los 100 beneficiarios. Dentro de su iniciativa global "Start your impossible", Toyota presentó en Zárate "Educate para el Cambio", un programa que permite la finalización de los estudios de educación media a jóvenes adultos y cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET); de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; de la Universidad del Salvador (USAL); y de SMATA. En la primera etapa del proyecto fueron seleccionados 100 jóvenes de nuestra ciudad y también de Zárate, Escobar, Pilar y San Miguel, con 20 cupos por cada distrito, a través de las consultoras Randstad, Adecco y Manpower. "Educate para el cambio" contempla una modalidad de estudio intensiva con dedicación exclusiva. En este sentido Toyota considera, entre almuerzo diario y estipendio, una asignación mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil para los participantes durante toda la cursada. Además, el programa contará con orientadores designados por USAL-Fundación Pescar que harán un seguimiento integral de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, y un sistema de padrinazgo que realizarán los empleados de Toyota Argentina para fortalecer el desarrollo del plan de estudios. El ciclo de formación, tendrá una duración total de 14 meses consecutivos a partir de agosto de 2018 y otorgará el título oficial de educación media, que será expedido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs. As. (DGCyE). Durante el evento de lanzamiento oficial en la planta de Toyota en Zárate, estuvieron presentes Gabriel Sánchez Zinny, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina; Leandro Goroyesky, Director Ejecutivo del INET; Fernando Lucero Schmidt, Vicerrector de la USAL; Andrés Franzanti, Delegado General SMATA Zárate; y los 100 participantes seleccionados para iniciar el programa, acompañados por sus padrinos. "En Toyota creemos que la educación es el camino para enfrentar los problemas que limitan el desarrollo de nuestra comunidad. El desafío de ayudar a 100 jóvenes a terminar la escuela secundaria es solo el primer paso en el camino de alcanzar nuestros imposibles", afirmó Daniel Herrero. "Start your impossible" es una iniciativa corporativa global que se desarrolló con el objetivo destacar la misión de Toyota de crear una sociedad sin barreras, donde se refuerza los valores de la compañía. Desde hace más de 10 años, Toyota Argentina cuenta con distintos programas orientados a la Educación para la empleabilidad, entre ellos, prácticas profesionales para alumnos de escuelas de formación técnica como Introducción al Mundo del Trabajo y Operario industrial Calificado. También se desarrolla el programa de Mejora de la Educación Técnica Automotriz (M.E.T.A.), creado para jóvenes estudiantes técnicos de todo el país en articulación con un concesionario oficial de la marca; y, junto a la Fundación Pescar, se aborda la educación como medio de integración social ofreciendo formación personal y laboral a estudiantes de escuelas secundarias de bajos recursos, quienes cursan en forma complementaria en las aulas de la planta de Zárate y finalizan con una pasantía en distintas áreas de la compañía.

EL EVENTO DE LANZAMIENTO OFICIAL fue EN LA PLANTA DE TOYOTA EN ZÁRATE



