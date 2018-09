La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/sep/2018 La Diplomatura sobre abordaje integral de consumos problemáticos comienza este lunes







Organizada por el Municipio y la SEDRONAR, la capacitación se dictará gratuitamente en la Escuela Roberto Rocca una vez por mes. La diplomatura gratuita sobre abordaje integral de consumos problemáticos comenzará este lunes 3 de septiembre en la Escuela Roberto Rocca. Campana se convierte así en el primer municipio del país que lanza junto a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) una diplomatura gratuita. La propuesta se llevará a cabo con la adhesión de Centro Psicosocial Argentino y la Presidencia de la Nación. Además, contará con la colaboración de la Escuela Técnica Roberto Rocca, que cede sus instalaciones para que se dicten las clases. El subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Javier Contreras, destacó que "realmente se superaron todas las expectativas" y "hay más de 500 inscripciones, donde más del 50% son de Campana". Según indicó, aún continúa abierta la inscripción. Quienes deseen hacerlo deberán escribir a diplomatura@sedronar.gob.ar indicando en el asunto "Diplomatura Campana". Contreras informó que, por un error técnico, muchos de los que hicieron la inscripción no recibieron el mail de confirmación. "Por ello, -dijo- los invitamos a que finalicen su acreditación personalmente el día lunes y aunque no haya recibido confirmación participen". Luego, el funcionario mencionó que "el intendente tomó realmente con seriedad el tema de consumo problemático y lo colocó en su agenda. Esta Diplomatura es parte de una política que busca dar respuestas". Finalmente, indicó que "el objetivo es ampliar la convocatoria para que quienes participen de esta Diplomatura pueda sumarse a una importante red de contención que se impulsa desde el Municipio". Por su parte, la Coordinadora del Centro de Orientación en Asistencia en Adicciones, Graciela Martínez, destacó el valor de la propuesta asegurando que "se necesitan personas interesadas y capacitadas en la temática". "La realidad es que el consumo problemático en cada barrio es diferente. La idea es que en cada uno de ellos existan personas que se sumen a nuestra red", agregó. "Necesitamos que puedan entender la importancia, interpretar la realidad y traducirlo junto a nosotros a través de diferentes actividades y acciones concretas de prevención en cada uno de los barrios. Muchas veces la problemática se naturaliza. Nosotros queremos contarles que no es así", completó.

Contreras y Martínez brindaron detalles sobre la Diplomatura.



