Hoy se disputa la 9ª fecha del campeonato de Quinta División y la 8ª del Torneo Femenino. La Liga Campanense de Fútbol comenzará hoy un nuevo fin de semana con mucha actividad en sus diferentes campeonatos. Todo arrancará este sábado con nuevas jornadas de los campeonatos de Quinta División y Femenino. Y continuará mañana domingo con la 11ª fecha del Torneo Oficial. Esta jornada sabatina comenzará por la mañana en la cancha de El Pino, donde se disputará la fecha 9 del campeonato de Quinta División que tiene a Atlético Las Praderas como único líder con 24 puntos (ocho victorias en ocho presentaciones). La programación de hoy es la siguiente: Desamparados vs Leones Azules (9.00), Atlético Las Praderas vs Defensores de La Esperanza (10.10), Deportivo San Felipe vs Otamendi FC (11.10) y C.A. La Josefa vs Lechuga FC (12.20). En tanto, Mega Juniors "B" y Real San Jacinto no tendrán partidos porque El Junior y Juventud Unida se bajaron del certamen, al tiempo que el escolta, Mega Juniors "A" (22 puntos), tendrá fecha libre. En tanto, por la tarde se desarrollará la octava fecha del Torneo Femenino que tiene a Juventud Unida como único líder con 18 puntos (producto de seis victorias en seis presentaciones). El Femenino también se jugará en la cancha de El Pino con la siguiente programación: Leones Azules vs Lechuga "A" (13.30), Otamendi FC vs Lechuga "B" (14.40), Defensores de La Esperanza vs Desamparados (16.00) y Juventud Unida vs Mega Juniors (17.15). Queda libre en esta oportunidad La Josefa. FÚTBOL MAYOR La 11ª fecha del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol se disputará mañana domingo y ya tiene confirmada su programación: - Otamendi FC vs Juventud Unida. Juegan en cancha de Lechuga: Tercera División (10.15) y Primera División (11.30). - Desamparados FC vs Atlético Las Praderas. Juegan en cancha de Lechuga: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). - C.A. La Josefa vs Defensores de La Esperanza. Juegan en cancha de Las Campanas: Cuarta División (9.00), Tercera (10.15) y Primera (11.30). - Atlético Las Campanas vs Leones Azules. Juegan en cancha de Las Campanas: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). - Real San Jacinto vs Lechuga FC. Juegan en cancha de Otamendi FC: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). - El Junior vs San Felipe. Juegan en cancha de Otamendi FC: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00).

Imagen ilustrativa.



Liga Campanense:

Comienza un nuevo fin de semana de mucha actividad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: