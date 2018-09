Después de dos semanas sin partidos, el Tricolor enfrenta a Virreyes como visitante por la cuarta fecha del Grupo Ascenso de la Tercera División de la URBA. Busca su cuarta victoria en fila para seguir prendido arriba y firme de cara al objetivo del ascenso.

Después de tres victorias en tres partidos en el arranque del Grupo Ascenso de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), el receso de dos semanas se hizo largo para el Club Ciudad de Campana, que mantiene sus cañones apuntando al regreso a Segunda División.

Este parate llegará a su fin hoy, cuando el Tricolor enfrente como visitante a Virreyes por la cuarta fecha, en busca de su cuarto triunfo en fila. El equipo dirigido por César Gigena viaja a San Fernando como escolta del líder Del Sur Rugby, que suma 14 puntos, dos más que el CCC.

Por su parte, Virreyes ya quedó libre en esta segunda fase y cosecha una victoria y una derrota. En su última presentación cayó 29-19 en su visita a San Marcos, mientras que Ciudad de Campana superó 27-19 como local a Beromama.

"Aprovechamos para trabajar en lo físico y en la toma de decisiones. Y en la última semana trabajamos en los extremos del campo, tanto en defensa como en ataque. La idea es salir mejor de nuestro campo y ser más efectivos en la definición", le contó Gigena a LAD sobre lo trabajado en este receso.

Y la formación que el head coach definió para el partido de esta tarde después de estas semanas de parate es la siguiente: Gabriel Pujol, Santiago Sautón, Alan González, Laureano Salas, Andrés Moreno, Carlos Díaz, Nicolás Roggero, Adrián Lugo, Martín Lescano, Juan Calvi, Nazareno Alaguibe, Julián Agostino, Franco Pittari, Facundo Cerdá y Bautista Peralta.

Esta cuarta fecha, además, tendrá estos partidos: Beromama vs Del Sur Rugby; Los Pinos vs Sociedad Hebraica; Mercedes Rugby vs Atlético San Andrés; y Tiro Federal de Baradero vs San José. Queda libre San Marcos.

En tanto, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Del Sur Rugby, 14 puntos; 2) Ciudad de Campana, 12 puntos; 3) San Marcos, 10 puntos; 4) San José, 8 puntos; 5) Tiro Federal de Baradero, 8 puntos; 6) Mercedes Rugby, 7 puntos; 7) Virreyes, 5 puntos; 8) Los Pinos, 5 pujntos; 9) Sociedad Hebraica, 1 punto; 10) Atlético San Andrés y Beromama, sin puntos.