Últimos días para inscribirse a la 10K Tenaris

En su décima quinta edición, la tradicional carrera familiar suma un desafío de 15K, cuyo primer tramo se correrá dentro de la planta de TenarisSiderca. Además, tras la premiación, Agapornis brindará un show espectacular. La inscripción cierra este miércoles 5. Son los últimos días para inscribirse a los 10K Tenaris, que será el próximo domingo 9 a partir de las 9.30 horas. En su décimo quinto aniversario, la carrera tendrá tres desafíos -3, 10 y 15K- y un broche a lo grande con la presentación de Agapornis. El Campito de Siderca, lugar de la largada, ya está entrando en clima. Por la mañana o antes de que caiga el sol, ya son cientos los atletas que se congregan en sus alrededores para entrenar de cara a la carrera. Sea que participen de la 3K Recreativa, la tradicional elección familiar, que los padres suelen correr empujando cochecitos y los abuelos tomando de la mano a sus nietos; de la 10K Competitiva, que por su recorrido y exigencia supo instalarse dentro del calendario del atletismo nacional; o de la inédita 15K Aniversario, con su primer tramo teniendo como escenario el corazón de la planta industrial de TenarisSiderca, los corredores se preparan para dar lo mejor de sí, romper nuevos récords y convertir el evento en una verdadera fiesta del deporte y la solidaridad. A una semana de la largada, es importante recordar que con la pre-inscripción online no alcanza: el formulario descargado del sitio www.10ktenaris.com.ar debe presentarse completo, impreso y firmado, junto con el DNI, en las oficinas de atención en Campana (Luis Costa 1587, de lunes a sábados de 11 a 19 hs.) o Ciudad de Buenos Aires (Monroe 916, de lunes a viernes de 10 a 20 hs. y sábados de 9 a 15 hs.). Los corredores de los 15K deben entregar además certificado médico. En ese momento, se asignará un numero de corredor, el voucher para retirar la remera y, en el caso de participar de los 10K o los 15K,el voucher para el chip. Además, para hacer efectiva la inscripción hay que llevar un alimento no perecedero (fideos, arroz, leche en polvo o polenta) que será donado a instituciones de bien público de la zona. La inscripción finaliza este miércoles 5 o cuando se agoten lo 6.500 cupos disponibles. Como todos los años, la organización de la 10K Tenaris incluye la logística integral recomendada para este tipo de competencias, tales como actividades supervisadas de precalentamiento, baños químicos, señalética profesional y puntos de hidratación en el recorrido, reloj de meta y apuntadores oficiales. Habrá seguridad, cortes de calles programados y unidades de emergencias dispuestas en puntos claves de los diferentes recorridos. Tras la premiación, la banda Agapornis estará encargada del cierre de la décimo quinta edición de una carrera que promete ser inolvidable. La voz de la experiencia Empleados de Tenaris que hicieron podio en ediciones anteriores de la competencia aconsejan cómo entrenarse. Vanina Camallo sugiere "correr los 10K habiendo completado antes una carrera de 5K". En ese sentido, señala que los 15K "son para quienes tengan experiencia en los 10K con algún fondo previo de 12-13K". Por su parte, Sonia Tamayo comenta que "cada uno sabe el esfuerzo que pone en entrenarse y correr determinada distancia", por lo que la verdadera meta es "plantearse objetivos y poder cumplirlos". El entrenador del Running Team de Tenaris, Jonathan Rivas, agrega otras recomendaciones, como "empezar con un plan de hidratación quince días antes de la competición" y, en los días previos a la competencia, "asegurarse de contar con una buena base de carbohidratos para tener energía". "El día de la carrera, es importante no concurrir con calzado sin estrenar y hacer un buen precalentamiento", subraya.

¡Sabemos que amás los desafíos! Por eso este año la #10KTenaris incluye un recorrido de #15k por #Campana y #TenarisSiderca, además de los tradicionales #10k y #3k. Anotate acá https://t.co/W5F5TC2n7k pic.twitter.com/6rmSIWvYt0 — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 30 de agosto de 2018

Últimos días para inscribirse a la 10K Tenaris

