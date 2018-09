La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 01/sep/2018 Litiasis (última parte)







¿Cómo se presenta un paciente con litiasis? Como manifestaciones clínicas podemos encontrar al paciente asintomático, donde se encuentra una litiasis fortuitamente por estudios de imágenes, por una hematuria (pérdida de sangre por orina), dolor lumbar leve sordo, así como una infección urinaria recurrente ó bacteriuria permanente (presencia de bacterias en orina sin síntomas de infección). El cuadro más complicado de presentación es el cólico nefrítico, un dolor cólico que empieza forma paroxística(súbita), desde la región lumbar y recorre Hacia la zona inguinal, a la cara interna de los muslos con intensidad importante, que no deja tranquilo al paciente; el cuál normalmente no encuentra posición que le mitigue el dolor. Puede acompañarse de hematuria (pérdida de sangre por orina), ardor para orinar así como orinas frecuentes y cortas; síntomas vegetativos: nauseas -vómitos-dolor abdominal-hipotensión-sudoración fría- angustia-agitación, probablemente de forma intermitente (cólico), pudiéndose repetir hasta la expulsión del mismo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Una vez evaluado el posible diagnóstico de litiasis renal se procede a pedir estudios de sangre y orina fresca en el estadio sintomático del paciente, urocultivo para descartar patología infecciosa sobre agregada, así como métodos de imágenes para determinar localización, tamaño y descartar obstrucción urinaria, que en casos de que no ceda el dolor con métodos farmacológicos se deberá proceder a métodos de litotricia o técnicas endoscópicas (controladas por servicio de urología). La imagen más precisa para estos casos es la Uro tomografía sin contraste, aunque normalmente se realiza ecografías de vía urinaria por ser más rápida, accesible en todos los medios y menos costosas. Tratamiento y prevención Una vez que que cede el cuadro de dolor con analgésicos, probablemente en contexto de una internación, y es dado de alta deberá seguir con estudios metabólicos para identificar posibles causas de formación de cálculos; en la mayoría de los casos corregir ciertas pautas alimentarias, reducir consumo de sal así como evaluar la necesidad de medicación puntal para tratar la saturación de sales en orina(citrato de potasio-magnesio-reducción de oxalatos-diuréticos tiazídicos en caso de nefrocalciurias). Para terminar es importante tener en cuenta algunas medidas preventivas generales para evitar la formación de cálculos: abundante ingesta de líquidos, dieta baja en proteínas animales, bajo consumo de sal, evitar vida sedentaria, estrés, regular hábito intestinal, prevenir las infecciones urinarias. María Eugenia Ibáñez Aldecoa, MP 115602. Especialista en Clínica médica -Nefrología. Clínica Privada Delta. Instituto De Nefrología Zárate-Campana, Unidad De Nefrología Delta.





