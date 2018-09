La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/sep/2018 El pan nuestro de cada día…







Son del Barrio Lubo y empezaron en un garaje. La panadería La Victoria todas las mañanas regala pan a quien no lo puede pagar. "Mientras venga con respeto y de buena manera, en La Victoria, el pan no se le niega a nadie", explica Beto. La bolsa de harina cuesta unos 1200 pesos, y ellos calculan una de más para la gente que llega hasta la panadería buscando pan o galleta y no lo puede pagar. Son los dueños de la panadería La Victoria, en el barrio Lubo, quienes se iniciaron en un garaje hace 8 años y hoy cuentan con un local a la calle. "Somos una empresa familiar. Nos ha ido bien, y mientras se pueda trabajar, nosotros somos agradecidos y vamos a seguir ayudando al que menos tiene", asegura Iria. "Nosotros trabajamos de lunes a lunes, hace años que no nos vamos de vacaciones y tenemos todo en regla. Es decir, estamos enterrados como todos. Pero mientras tengamos trabajo y sigamos vendiendo, se puede acompañar al que menos tiene. Mientras venga con respeto y de buena manera, en La Victoria, el pan no se le niega a nadie", explica Beto, quien se inició en el oficio a los 11 años, trabajando para Sol de Mayo.

Todas las mañanas la panadería La Victoria colabora entregando pan sin cargo al necesitado





"No dejes que nada te desanime, porque hasta una patada en el culo te tira para adelante", dice una de las paredes de la panadería solidaria. #Adelanto una panadería de barrio Lubo regala pan a los más necesitados, de 8 a 10 "la gente se acerca con respeto, el pan no se le niega a nadie" comentan los dueños de Panadería La Victoria, empresa familiar que se inició en un garage hace 8 años y hoy se sienten agradecidos pic.twitter.com/yxg9W5USdV — (@dantrila) 2 de septiembre de 2018

