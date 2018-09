DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA domingo, 02/sep/2018 - 16:30

Edición Digital El Tiempo en Campana 18 ºC Despejado Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/sep/2018 Puerto Nuevo igualó con Atlas en su debut









CENTRAL BALLESTER GANÓ EN ROSARIO El próximo rival de Puerto Nuevo será Central Ballester, que ayer debutó con un importante triunfo como visitante: fue 1-0 sobre Argentino de Rosario con gol de Nicolás De Benedetti. Además, el otro encuentro que se jugó ayer también terminó 1-0: fue victoria como local de Juventud Unida sobre Real Pilar con gol de Javier Graieb. Esta primera fecha de la Primera D continuará hoy con el duelo entre Lugano y Yupanqui; mientras que mañana lunes se enfrentarán Argentino de Merlo y Muñiz. La jornada inaugural se cerrará el martes con dos partidos: Claypole vs Deportivo Paraguayo y Liniers vs Defensores de Cambaceres. Comenzó ganando con un penal convertido por Santiago Correa, pero el Marrón se lo empató rápidamente en el primer tiempo. En el segundo, el juego fue más abierto y vertiginoso, pero ninguno de los dos pudo desnivelar y el encuentro terminó 1-1. El próximo rival del Auriazul será Central Ballester como visitante. La presentación de este renovado Puerto Nuevo terminó en un empate con saldo positivo, porque justamente se trata del debut de un equipo que está en formación, que tiene muchas caras nuevas (nueve de los once titulares eran incorporaciones) y que enfrentó a un conjunto ya acoplado como Atlas, con una base de jugadores que llevan varios años juntos. Fue ayer por la tarde, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde el frío, el viento y el estado del campo de juego atentaron contra las ideas tácticas trabajadas en la semana, aunque igualmente dejaron ver un encuentro que tuvo goles en la primera parte y que fue intenso y vertiginoso en la segunda. Quizás, el mayor lamento quedó del lado Auriazul, que logró adelantarse en el marcador gracias a un penal convertido por Santiago Correa (su flamante capitán), pero que no pudo aprovechar esa ventaja para jugar, justamente, a partir de ella, dado que la visita llegó al empate apenas dos minutos después por intermedio del histórico Julio Gauna. Para el análisis, el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina mostró individualidades con experiencia en la última línea y con buena técnica y velocidad de mitad de cancha para adelante (Enzo Moreno y Mauricio Ruiz demostraron que pueden ser desequilibrantes). Pero, sobre todo, fue un equipo que realizó un gran esfuerzo (con Kevin Redondo y Diego Pertossi como máximos exponentes) para darle batalla a un rival que seguramente se meterá en la pelea grande, tal como ha sucedido en las últimas temporadas de la Primera D. Ahora, el Portuario deberá afianzar las cuestiones positivas que mostró ayer y corregir algunas falencias lógicas para que este punto de partida sea el primer paso de una campaña que lo vuelva a mostrar como un protagonista importante de la divisional, con aspiraciones serias de estar metido en la pelea por uno de los dos ascensos a la Primera C que están en juego. Su próximo compromiso, Central Ballester como visitante, será otro duro examen en este difícil arranque que le ha deparado el fixture. EL PARTIDO Puerto Nuevo se plantó con un esquema 4-2-3-1: con una línea de cuatro defensores, dos volantes de marca en el centro (Redondo y Peñalba), tres mediocampistas ofensivos por delante (Tapia por el centro y Ruiz y Moreno por derecha e izquierda, alternando perfiles por momentos) y con Diego Pertossi como referencia de ataque. En tanto, Atlas se paraba con un 4-3-1-2 tradicional, con Lucas Gallo como enganche y con la dupla Gauna-Alonso más adelantada, buscando salir con prolijidad desde el fondo. Sin embargo, más allá de las intenciones tácticas de uno y otro, los factores que condicionaron el desarrollo del juego fueron el mal estado del terreno y el viento que soplaba fuerte en dirección al arco ubicado sobre el camino Eva Perón-De los Trabajadores (en el primer tiempo favoreció al visitante y complicó las salidas del Auriazul). Por eso, la pelota fue dividida más de la cuenta y los roces y las protestas fueron creciendo con el correr de los minutos. En ese contexto, lo mejor de Puerto Nuevo aparecía cuando Tapia lograba clarificar en el medio y surgían bochazos cruzados para la velocidad de Ruiz y Moreno por los costados, con Pertossi (de gran esfuerzo físico) siempre metido en la pelea. En cambio, Atlas mostraba mayor facilidad para manejar el balón en corto, por la calidad técnica de Gnocchi y la movilidad de Gallo para tratar de ganar las espaldas de Peñalba-Redondo. La primera situación clara de riesgo llegó a los 22 minutos y fue para el Portuario, cuando un rebote favoreció a Ruiz, quien quedó de frente a Grieger, pero su remate de derecha salió muy cruzado. Cuatro minutos después llegaría la apertura del marcador: Redondo peleó y corrió más de 50 metros con el balón y cuando lo perdió, forzó el error de Gnocchi (taco innecesario). Así, la pelota le quedó a Ruiz, que enganchó dentro del área y se dejó caer ante la presencia de Nicolás Pardo. El árbitro Jonatan De Oto compró y Santiago Correa ejecutó desde los doce pasos con mucha tranquilidad para adelantar a Puerto Nuevo. Pero la ventaja no le duró ni dos minutos al Auriazul: a los 28, Díaz envió un centro desde la derecha y en lo alto del corazón del área ganó el más petiso de la cancha, Julio Gauna, quien cabeceó entre Leizza y Cuenos para sentenciar a Bonet. Así, todo volvió a foja cero muy rápido y el local se lamentó no haber podido aprovechar la posibilidad de jugar con la ventaja del marcador y la posible desesperación del rival. Incluso, desde el empate hasta el cierre de la primera parte, Atlas lució mejor plantado y con más juego, aún cuando la chance más clara de esos minutos finales fue para Puerto Nuevo, con una jugada preparada a pelota parada que Ruiz definió con violencia, aunque centímetros afuera. Y tras ese primer tiempo disputado, de cierto estudio entre ambos, salió una segunda mitad completamente distinta. Porque tanto Puerto Nuevo como Atlas se abrieron más y aparecieron espacios para que el juego sea más fluido y vertiginoso, de ida y vuelta por momentos. Y con situaciones de riesgo. A los 3 minutos, el Marrón tuvo una chance clarísima cuando Gallo se perdió un mano a mano con Bonet (que había salido muy lejos) luego de una gran asistencia de Díaz en una salida rápida de la visita tras una pérdida del Portuario en ataque. La respuesta del local fue un tiro de esquina que Ruiz ejecutó muy cerrado contra el primer palo, obligando a Grieger a rechazar exigido con los puños. Pero el balón le volvió a Ruiz, quien nuevamente le metió mucha rosca a su envío para encontrar en el segundo palo a Cuenos, que no pudo cabecear con dirección. El ritmo siguió siendo intenso y a los 11 un gran remate de Gnocchi dio en el travesaño y en la continuidad de la jugada, el ingresado Martínez se perdió el gol increíblemente: con el arco libre cabeceó mal y se la entregó a las manos a Bonet, que regresaba a los tres palos tras quedar fuera de escena al intentar manotear el disparo de Gnocchi. En ese contexto vertiginoso y abierto, en Puerto Nuevo se fue agrandando la figura de Redondo (de incansable trajín) y fue clave el "trabajo sucio" de Pertossi, al tiempo que Moreno desequilibraba por derecha. Justamente, el ex Villa Dálmine tuvo su chance a los 18, cuando quedó muy ensimismado con el arquero Grieger tras una buena habilitación cruzada de Tapia. Con el correr de los minutos, ambos equipos fueron decayendo físicamente y a pesar que el juego siguió abierto, las aproximaciones de riesgo fueron desapareciendo. En el caso del Auriazul, además perdió peso ofensivo por las salidas de Pertossi (contracturado) y Ruiz (también "tocado"). Así, hasta el pitazo final de Jonatan De Oto, la más clara fue del visitante: una volea muy alta de Alonso después de una gran jugada de Gnocchi. Posteriormente, ya en tiempo de descuento, pudo ser de Puerto Nuevo en un tiro libre que Peñalba estrelló en la barrera. Y también pudo haber sido de Atlas, en una pelota parada que cruzó toda el área de Bonet. Fue una síntesis del complemento: estuvo para cualquiera de los dos, pero terminó en empate. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Sergio Robles; Enzo Moreno, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Mauricio Ruiz; Carlos Tapia y Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra – Hugo Medina. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Julián Sprovieri, Nahuel Banegas, Nicolás Colombano, Juan Cruz Sbarra, Thomas Solís y Nicolás Rodríguez. ATLAS (1): Ricardo Grieger; Federico Aguirre, Manuel Brandon, Nicolás Pardo, Lucas Parrilla; Rodrigo Díaz, Diego Prado, Román Gnocchi; Lucas Gallo; Julio Gauna y Antony Alonso. DT: César Rodríguez. SUPLENTES: Elías Córdoba, Miguel Aguilar, Leandro Dreer, Sebastián Arriagada, Alejandro Martínez, Santiago D´Imperio y Elías Torancio. GOL: PT 26m Santiago Correa –penal- (PN) y 28m Julio Gauna (A). CAMBIOS: ST 9m Martínez x Díaz (A); 21m Arriagada x Gallo (A); 32m Colombano x Pertossi (PN); 39m Solis x Ruiz (PN) y D´Imperio x Gauna (A); AMONESTADOS: Leizza y Peñalba (PN); Aguirre (A). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Jonatan De Oto.

SANTIAGO CORREA, DE PENAL, CONVIRTIÓ EL GOL AURIAZUL QUE PONÍA EN VENTAJA AL EQUIPO PORTUARIO.





LOS 18 JUGADORES QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO EN SU DEBUT, CON 14 CARAS NUEVAS RESPECTO A LA CAMPAÑA PASADA.





DIEGO PERTOSSI REALIZÓ UN GRAN DESGASTE FÍSICO Y COMPLICÓ SIEMPRE A LOS CENTRALES VISITANTES.





EL DESPLIEGUE DE REDONDO FUE CLAVE EN PUERTO NUEVO, ESPECIALMENTE EN EL SEGUNDO TIEMPO.





MAURICIO RUIZ TUVO UN DEBUT PROMETEDOR EN EL PORTUARIO. GENERÓ EL PENAL QUE CORREA CAMBIÓ POR GOL. PEREYRA: "EL BALANCE ES POSITIVO" El DT se llevó buenas sensaciones del debut Auriazul Luego del empate ante Atlas, en zona de vestuarios, uno de los entrenadores de Puerto Nuevo, Carlos Pereyra, expresó las sensaciones que le dejó esta presentación del Auriazul: "El balance es positivo porque jugamos contra un equipo que va a ser protagonista, que tiene buenos jugadores que llevan tiempo jugando juntos y que conocen la categoría. Y también es positivo porque se trata del primer partido, en el que está la ansiedad del debut. Hay jugadores nuevos a los que les costó, pero estamos contentos con todos", señaló Jetín en diálogo con La Auténtica Defensa. El cordobés remarcó la entrega del Portuario: "Con la actitud que pusimos van a ser más los partidos en los que sumemos que los que perdamos", manifestó, al tiempo que destacó particularmente "el gran esfuerzo físico" que hizo el delantero Diego Pertossi, quien debió ser reemplazado por una contractura. En cuanto a la planificación táctica del equipo, Pereyra detalló: "Nuestra idea era formar un triángulo entre el doble 5 (Peñalba-Redondo) y el "Chino" Tapia y desde esa zona, a partir de la recuperación rápida de la pelota, salir disparados hacia adelante. A los jugadores les decimos que una vez que recuperamos la pelota tenemos que llegar al área rival con cuatro o cinco jugadores. Y tenemos que quedar con cuatro en el fondo y un volante tapón para hacer las coberturas". Finalmente, consultado sobre el próximo compromiso, "Jetín" aseguro que Central Ballester (que ayer le ganó a Argentino de Rosario como visitante) "es un equipo que juega bien y que pinta para ser protagonista", pero advirtió que la idea de Puerto Nuevo es una sola: "Nosotros vamos a ir a dar pelea, porque apostamos a salir a ganar en todas las canchas".

Puerto Nuevo igualó con Atlas en su debut

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:









Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Google+. | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-423631 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-