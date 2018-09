La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/sep/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine recién volverá a jugar el próximo sábado 15









BROWN (A) TAMBIÉN ES LÍDER Ayer continuó la segunda fecha del campeonato y uno de los resultados sobresalientes que entregó la jornada fue la victoria 3-0 de Brown de Adrogué como local sobre Olimpo de Bahía Blanca, que cosechó su segunda caída en fila (ya había perdido con Sarmiento de Junín en el debut). La contracara es el Tricolor, que con este triunfo llegó a 6 puntos e igualó la línea de Villa Dálmine y Agropecuario. Igualmente, el Violeta se mantuvo en lo más alto por diferencia de gol: tiene +5 contra +4 de Brown y + 2 de Agropecuario. Ayer sábado, además, Platense consiguió su primer éxito en su regreso a la Primera B Nacional al ganarle 2-0 como visitante a Chacarita, otro equipo que todavía no ha sumado puntos en dos presentaciones (había perdido con Almagro en el debut) al igual que el mencionado Olimpo, Instituto, Temperley y Guillermo Brown de Puerto Madryn, que ayer cayó 2-0 en su visita a Ferro Carril Oeste. La jornada había arrancado ayer con el empate 1-1 entre Sarmiento y Atlético Rafaela en Junín. De esta manera, las posiciones quedaron encabezadas por Villa Dálmine, Brown y Agropecuario con 6 puntos, mientras que Atlético Rafaela y Sarmiento aparecen detrás con 4 unidades. La segunda fecha de la temporada continuará hoy con tres encuentros: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Central Córdoba de Santiago del Estero; Gimnasia de Jujuy vs Defensores de Belgrano; y Mitre de Santiago del Estero vs Gimnasia de Mendoza (los tres partidos a las 17.00). En tanto, mañana lunes se enfrentarán: Deportivo Morón vs Almagro (20.00) y Quilmes vs Los Andes (21.05). El campeonato tendrá un parate por fecha FIFA. El entrenador Felipe De la Riva no podrá aprovechar el envió anímico tras el gran triunfo como visitante frente a Temperley, pero tendrá tiempo para poner a punto a Germán Lesman y para decidir si Cristian González regresa a la titularidad. Victoria 3-0 como local sobre Instituto en el debut. Triunfo 2-0 como visitante en la segunda presentación. Todo marcha sobre rieles en Mitre y Puccini en el arranque del campeonato, aunque este impulso que ha tomado Villa Dálmine en las primeras fechas del Nacional B encontrará un freno el próximo fin de semana porque, debido a la semana FIFA de amistosos internacionales, la categoría no tendrá actividad. De esa manera, la tercera fecha recién se disputará el fin de semana del 15 y 16 de septiembre. Para entonces, el Violeta estará recibiendo a Mitre de Santiago del Estero, uno de los equipos que mejor se ha reforzado esta temporada y que derrotó a Platense como visitante en su debut (hoy hace su presentación como local ante Gimnasia de Mendoza). Lo dicho: este parate le quitará ritmo al Violeta, que en las primeras dos jornadas se mostró muy adaptado a la idea que propone Felipe De la Riva, especialmente en lo referido a la presión alta y el orden táctico. Y también a un equipo que tanto frente a Instituto como ante Temperley mostró superioridad física para imponer condiciones. Pero vale buscarle el lado positivo al parate. Por ejemplo: el entrenador podrá aprovechar estas dos semanas para darle un descanso al plantel y también para trabajar puntualmente sobre algunos casos individuales. Uno de ellos es el defensor central Cristian González, quien ya cumplió la suspensión que debía tras haber sido expulsado frente a San Martín de Tucumán en el Reducido de la temporada anterior. González fue titular en los dos partidos de Copa Argentina (UAI Urquiza y River Plate), pero ahora ya ha regresado Fernando Alarcón (recuperado de su rotura de ligamentos cruzados), al tiempo que Marcos Martinich ha cumplido como segundo marcador central. Si vuelve González a la titularidad, uno de ellos debería salir. Y la única pista que dio De la Riva al respecto fue en el amistoso frente a Deportivo Morón, cuando en la segunda parte de dicho ensayo ubicó a González junto a Alarcón en la zaga central. Pero después de este firme comienzo del Violeta, que todavía no ha recibido goles, difícil presagiar qué sucederá el 15 de septiembre. A su vez, el entrenador ya adelantó que el cuerpo técnico aprovechará este parate para poner a punto al delantero Germán Lesman, quien fue la última incorporación del equipo de nuestra ciudad. Sin embargo, el ex All Boys (equipo en el que fue goleador de la categoría) la tiene difícil: los goles de Ijiel Protti (tres en dos partidos) y el gran sacrificio de Martín Comachi le han rendido mucho a De la Riva. El tercer caso que deberá analizar el entrenador es el de Cristian Álvarez, quien por cuestiones administrativas no ha estado disponible en las primeras dos fechas. Sin embargo se estima que "Jopito" (ex Boca Juniors) estará habilitado cuando Villa Dálmine reciba a Mitre y por su calidad técnica, seguramente será una opción a tener en cuenta por De la Riva. Al menos para reconfigurar el banco de suplentes. Pero, como suele decirse en el fútbol, los problemas que surgen por abundancia de opciones, siempre son bienvenidos para los entrenadores. Aunque con este arranque que ha tenido Villa Dálmine en el campeonato pocos imaginen que existan cuestiones o nombres a modificar.

DE LA RIVA REPITIÓ LA FORMACIÓN TITULAR EN LOS PRIMEROS DOS PARTIDOS. TRAS EL PARATE TENDRÁ MÁS ALTERNATIVAS CON GONZÁLEZ, LESMAN Y ÁLVAREZ.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine recién volverá a jugar el próximo sábado 15

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: