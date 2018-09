El concejal suplente de Cambiemos cuestionó a su par kirchnerista y dijo que "hay que ser muy cínico para quejarse ahora de todo lo que generó el partido que el representa en los últimos veinte años". El concejal (suplente) de Cambiemos, Christian Amaya, recogió el guante y salió a cuestionar al edil kirchnerista Rubén Romano y dijo "habla de la década de los 90 pero se olvida que gobernaba su partido y él apoyaba ese gobierno que entregó a las empresas nacionales y generó hambre y pobreza en el país". Amaya, "el que no se calla" (así fue como se autodefinió), lo cuestionó diciendo que "hay que ser muy cínico para quejarse ahora después de todo lo malo que hicieron en los últimos veinte años". Si bien el concejal suplente no negó la compleja situación económica que está viviendo el país, aseguró que tanto el Gobierno Nacional y Provincial, como el Municipio "están trabajando fuertemente para transitar con el menor impacto posible esta situación y redoblaron el esfuerzo para hacerle frente al presente que se está viviendo". "Los que ahora dicen tener mágicas soluciones a todas las problemáticas, son los mismos que cuando les tocó gobernar no lo implementaron y nos dejaron un país con millones de argentinos excluidos del sistema", aseveró. Por último, Amaya aseveró que "Romano ya está en campaña y no le interesa mas nada que su candidatura a intendente. Pero hay que tener memoria y saber a quién defendió siempre y a quien representa".

Amaya cuestionó a Romano y lo trató de cínico.



Para Amaya, "Romano habla de los 90 pero se olvida que apoyaba a Menem y Cavallo"

