Mirar con el ojo del otro

PERSONERIA JURIDICA "Vine a todo el seminario de este año y el del año pasado. Es una idea muy buena para las instituciones de Campana", comentó ayer a La Auténtica Defensa Roberto Schramm, de la Asociación Unión Vecinal del barrio San Jorge, sobre Ruta 6. "Gracias a estos cursos, nos reunimos una vez al mes aquí en el colegio Armonía, y fuimos conformando una red de barrios que nos ayudó a tener una mejor comunicación con la municipalidad, por ejemplo; y también podemos discutir temas comunes que tenemos en algunos casos y eso nos ayudó muchísimo", agregó Schramm y comentó: "La retroalimentación es constante y sería interesante que finalmente se cristalice en una verdadera red de asociaciones civiles de Campana". Schramm comentó también que lo primordial y lo más difícil, es ordenar el tema financiero de las diferentes organizaciones: "Si bien la Municipalidad está predispuesta a colaborar y guiarnos, lo más difícil es conseguir la inscripción como persona jurídica en La Plata. Ese es un tema clave para poder tener un CUIT, y por ende una cuenta bancaria a nombre de la entidad. Si no tenés un CUIT, no podés ser transparente y eso es una de las cosas que aprendimos en estos seminarios", concluyó. Con una introducción al marketing y la comunicación, Mary Teahan cerró el segundo ciclo de cursos de Gestión y Sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil organizados por el Armonía en alianza con la Municipalidad, y el apoyo de Axion Energy. "Lo que busco con mi charla es que los vecinos aquí presentes empiecen a ver a través del ojo del otro, que sería nuestro cliente, aunque hablemos de organizaciones sin fines de lucro. El otro ítem importante es la comunicación de lo que se hace, y cómo se hace esa comunicación", resumió ayer por la mañana Mary Teahan a La Auténtica Defensa. Teahan es presidente de Qendar, agencia de Comunicaciones Integradas de Marketing que atiende exclusivamente a organizaciones del tercer sector, bajo el lema "Marketing Humano para una Sociedad Mejor". También es Directora Académica de la Maestría en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés donde también enseña Marketing para Organizaciones sin Fines de Lucro en el Posgrado para Organizaciones Sociales de la misma institución. La experta tuvo a su cargo el último encuentro del segundo ciclo anual organizado por el Colegio Armonía en alianza con la Municipalidad de Campana sobre "Gestión y Sustentabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil" que contó con el apoyo de Axion Energy. Durante la mañana, la experta explicó la diferencia entre marketing y publicidad, invitando a los presentes a detectar "lo que la gente está necesitando o demandando, más que imponerle a la gente lo que quiero ofrecer". En ese sentido, también explicó que una Organización de la Sociedad Civil puede perfectamente plantearse su actividad en términos de estudios de mercado, segmentaciones, posicionamiento, servicio, y seguimiento de satisfacción. "El márketing es transversal a la actividad de una OSC, ya sea a la hora de recaudar fondos, como también detectar cual será la necesidad del cliente que queremos beneficiar con nuestras acciones", comentó Teahan, y ese sentido, recordó que la empresa Xerox es bastante más que una marca dedicada a las fotocopias, diversificada en varias actividades. "Aunque no lo crean, la profesión más buscada por Xerox, es la de sociólogos, porque constantemente quieren adelantarse y ser los primeros en darle una respuesta a lo que la gente está demandando"; dijo para explicar la importancia del márketing y de "mirar con los ojos del cliente". Luego, la segunda parte de su charla, la dedicó a describir la importancia de utilizar al menos las herramientas que ofrecen gratuitamente las redes sociales para comunicar los proyectos y acciones realizadas en el marco de la actividad de una OSC; para construir una imagen que posibilite el afianzamiento y crecimiento de la institución en términos de confianza y viabilidad; y a contestar preguntas. Los cursos diseñados por el Colegio Armonía que completaron el ciclo 2018 fueron "Sustentabilidad" con Mariana Lome, "Elaboración de Proyectos Sociales" con Pablo Marsal y "Evaluación de Proyectos Sociales" con Olga Nirenberg; además del mencionado cierre con Mary Teahan al que asistieron cerca de 100 personas de diferentes organizaciones civiles y entidades campanenses sin fines de lucro.

“El márketing es transversal a la actividad de una OSC, ya sea a la hora de recaudar fondos, como también detectar cual será la necesidad del cliente que queremos beneficiar con nuestras acciones", comentó Teahan.





Los encuentros de capacitación tuvieron lugar en el SUM del colegio Armonía. Contaron con la alianza de la Municipalidad de Campana y el apoyo de Axion Energy.



Mirar con el ojo del otro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: