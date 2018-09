La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/sep/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "No lo dejes para mañana"

Por Silvia Gerard









Hace ya varios años, un domingo de marzo de 1992, mi papá hacía su último asado para esperar la familia, ya que al atardecer su partida repentina nos sorprendería. Recuerdo que, al verlo …… no podía entender, ¡cuán frágil es nuestra vida aquí en esta morada terrenal! "Nuestros días sobre la tierra son como la hierba; igual que las flores silvestres, florecemos y morimos". (Salmo 103:15) Muchos pensamientos se agolparon en mi mente, pensé cuántas cosas me habían quedado por decirle, cuántas ´gracias´, cuánto que lo amaba, cuanto lo necesitaba, y cuan agradecida estaba por todo lo que había hecho por mí. Muchas veces las distancias no permiten que podamos darnos un abrazo, sentirnos cerca, mirarnos a los ojos, …. pero también muchas veces las distancias no están establecidas por miles de kilómetros, porque no son distancias físicas, sino son vinculares, estamos tan cerca y nos separan abismos como la indiferencia, el egoísmo, las ambiciones desmedidas, la falta de perdón, y éstas nos cierran los ojos espirituales y nos separan del amor de Dios. Pero nunca es tarde para reconsiderar nuestra actitud de ahora en adelante, y acercarnos a Dios, que nos ayudará a cambiar lo necesario para mejorar nuestras relaciones y estará pronto a perdonarnos y enseñarnos un nuevo y mejor camino, tomados de la mano de Jesús. Nada como el amor en acción. La Palabra de Dios dice: "y andad en amor, como también Cristo nos amó, (Efesios 5:2); (1º Corintios 13:13) "y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor". No dejemos pasar la oportunidad de amarnos, porque en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor hecha fuera el temor, (1° Juan 4:18) No permitamos que los avatares de la vida nos ganen la batalla, y confiemos, porque "los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, (Romanos 8:28) Si quieres, puedes profundizar tu relación con Dios, lee La Biblia, busca a Jesús, Él te ayudará a solucionar toda situación que te perturbe. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



