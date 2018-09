Pregunta: ¿Tú vienes del Corazón de Cristo?

Giorgio: No se, no se responder a esta pregunta. Lo que os puedo decir es que siempre Lo he seguido y que jamás lo dejaré, el único que sabe de dónde vengo es Jesús, claramente no pertenezco a esta dimensión. Si os encontráis en el Cuerpo Santo de Cristo, no podéis volver hacia atrás, nosotros tenemos que ser Sus servidores. Con la parábola de hoy Jesús nos dice que seamos obreros en el campo que el Padre dejará como herencia a Sus hijos. Tenemos que participar con una alegría infinita en esta construcción. ¡Nosotros no somos aquellos que van a trabajar blasfemando, insultando y rezando para que las horas pasen más velozmente, para poder volver a casa finalmente! En cambio nosotros queremos quedarnos, al punto tal que el Dueño tiene que echarnos a patadas cuando son las ocho de la noche para mandarnos a descansar: "-¡Vete a tu casa! Se que te gusta estar aquí, trabajando, pero ahora vete a casa a descansar y regresa mañana. ¡Es una orden!". Si nosotros no somos así, o si no llegamos a serlo, pasaremos del lado de quienes están en el campo, que han dicho que si pero que no están trabajando. Al principio el Señor no intervendrá, dejará pasar un tiempo, dos, tres tiempos y luego, al final nos dirá: "-Lo siento, contrataré a otro obrero, tengo que echarte, vete a otro lado porque yo no puedo pagar sueldos inmerecidos".

Muchas veces el Señor afirmó: "-Estamos en guerra". No dijo: "-Estáis en guerra", Jesús el Hijo de Dios está en guerra en la Tierra. No está en contra de Satanás, ese soldado rebelde que él usa para el proyecto de Su Padre, para poner a prueba nuestra fe. Satanás ya ha conquistado a la mayoría de los hombres del Planeta, por lo tanto Cristo está en guerra en contra del hombre, porque está deteriorando la Creación de Dios. Él tiene que "purificar", redimir a este hombre que se ha convertido en un demonio rebelde. Nosotros no somos únicamente los obreros de la Viña de Cristo, también somos Sus soldados, este llamado a las armas es voluntario, no es obligatorio. Sus soldados recibirán el premio de no ser juzgados, el premio de la beatitud. En el Evangelio Jesús dice: "... Seréis tentados, encarcelados, torturados y asesinados, como han hecho conmigo". Como premio recibiremos el Paraíso en la Tierra. ¡Es mucho más que ganarse la lotería! Nosotros somos un pequeño ejército en guerra, la vida ordinaria, todo lo que se hace en la cotidianidad, cambia radicalmente. ¡Solo tenemos que apuntar a ganar! Nosotros formamos parte de las legiones de Cristo, si así lo queremos, que están llevando a cabo la guerra en contra del Mal: esto corresponde con la parábola de la construcción del terreno y de las casas, para los herederos de los Hijos del Padre. Por lo tanto, vosotros que sois los llamados, tenéis una gran responsabilidad: tenéis que ser Sus soldados. Creer en Cristo no es suficiente: hay que entregar todo de si mismos por Su Obra. Nuestras tentaciones ya no son la incomprensión, los celos, ni la envidia, aunque a veces aparecen entre nosotros y tenemos que luchar para superarlas, discutir pero al final tenemos que seguir adelante. Nuestra tentación es otra, es: no tener la capacidad de superar la cotidianidad, las aflicciones que surgen de los problemas que todos los días nos presenta este mundo, porque esto es algo que ocurre. Tenemos que superar interiormente nuestra tentación, con fe. Mi vida es un pequeño ejemplo de todo esto: desde 1990 hasta el día de hoy he seguido hacia adelante, sin nada, solo con vosotros, que sois mis hermanos. Nunca programé matemáticamente mi vida, si no tengo nada igual lo hago. ¡Hay que creer que se puede! La fe nos tiene que mantener unidos, hacernos superar nuestras dificultades pero si pensamos en el niño Moses, el Jesús de Nairobi, si nos comparamos con él somos Rockefeller, somos unos príncipes, unos reyes feudales. Es una historia terrible, ya lo se pero sirve para que las almas despierten. Moses ya está en el Paraíso, en cambio nosotros probablemente iremos al infierno. Nosotros, que comemos, que bebemos, que dormimos, que tenemos una casa, calefacción, teléfono, aunque a veces también tenemos algunas deudas pero de todas formas vivimos, no sabemos si nos salvaremos. A veces quisiera ser Moses. No se si me salvaré: Dios me arrojó al infierno de la materia, de la ilusión, del velo de Maya, mientras que Moses está en el Gólgota, crucificado, él, que aspira pegamento, pobrecito, ya está salvado. Podría parecer algo cínico pero es un concepto profundamente espiritual. En el momento que la "codicia" de la materia nos supera el plan B que nos queda para salvarnos es el de dejar todo e ir hasta donde está Moses. Si estás mal, si ya no crees en nada, si estás deprimido, si tienes muchos problemas y no puedes salir de ellos, porque crees que todo está mal y que estás con un pie en la fosa espiritual, yo te diría: "-Toma un avión, viaja hasta donde vive Moses y quédate tres años con él, o toda la vida. Yo te pago el pasaje pero al menos estarás a salvo. Nosotros, aún no lo sabemos..."

Esta es la Ley de Cristo. Si en cambio somos correctos, fieles, no tenemos que ir hasta donde está Moses, no hay necesidad de hacerlo, él está a salvo. Tenemos que estar con nosotros mismos y con aquellos que necesitan la salvación. Como sabéis he estado en África, cumpliendo con mi deber, pero no me dedico a ser un misionero porque todos los niños ya están salvos: quienes aspiran cocaína, quienes se prostituyen, que se cortan las venas, quienes se ahorcan. Yo tengo que ir hasta donde nadie está a salvo y que ya tienen un pie en el infierno porque están en peligro de perdición total: el Occidente, Europa, Latinoamérica.

