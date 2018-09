En esta semana sólo hubo actividad lunes y viernes. Los partidos suspendidos del miércoles pasaron para este próximo martes. El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia cerró otra semana de competencia, que finalmente tuvo dos días de partidos, dado que la jornada del miércoles debió suspenderse por las intensas lluvias (esos encuentros fueron reprogramados para este martes). Así, los resultados que se registraron esta semana que pasó fueron los siguientes: -Cebollitas: la Escuela 1 le ganó 6-3 a la Escuela 5; Dante Alighieri venció 5-3 a la Escuela 7; y la Escuela 17 derrotó 9-0 a la Escuela Normal -Mosquitos: la Escuela 5 venció 7-5 a Santo Tomás "B"; Dante Alighieri superó 7-2 a Santo Tomás "A". -Baby: Dante Alighieri superó 4-0 a la Escuela 2; Santo Tomás "B" venció 5-3 a la Escuela 17; y Aníbal Di Francia derrotó 6-1 a Santa Tomás "A". POSICIONES. Con estos marcadores, las posiciones en las diferentes categorías quedaron de la siguiente manera: -Cebollitas: 1) Escuela 17, 16 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 15 puntos; 3) Santo Tomás de Aquino "A", 13 puntos; 4) Escuela 1, 12 puntos; 5) Escuela 5, 6 puntos; 6) Escuela 22, 6 puntos; 7) Escuela 7, 3 puntos; 8) Escuela Normal, sin puntos. -Mosquitos: 1) Escuela 5, 18 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 15 puntos; 3) Santo Tomás de Aquino "C", 9 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 6 puntos; 5) Escuela 22, 6 puntos; 6) Santo Tomás de Aquino "B", 4 puntos; 7) Escuela 17, 4 puntos; 8) Santo Tomás de Aquino "A", sin puntos; 9) Escuela 1, sin puntos. -Baby Zona 1: 1) Escuela 13 "A", 12 puntos; 2) Escuela 27 "A", 10 puntos; 3) Aníbal Di Francia, 9 puntos; 4) Colegio Siglo XXI, 9 puntos; 5) Santo Tomás de Aquino "A", 7 puntos; 6) Escuela 14, 3 puntos; 7) Escuela 1, sin puntos; 8) Colegio San Roque "A", sin puntos. -Baby Zona 2: 1) Colegio San Roque "B", 15 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 12 puntos; 3) Escuela 17, 9 puntos; 4) Escuela 2, 7 puntos; 5) Santo Tomás de Aquino "B", 4 puntos; 6) Escuela 13 "B", 3 puntos; 7) Escuela 22, sin puntos; 8) Escuela 27 "B", sin puntos; 9) Colegio Siglo XXI "B", sin puntos. PRÓXIMOS PARTIDOS. La programación para la semana que arranca mañana y que tendrá cuatro jornadas es la siguiente: -Lunes: Escuela 22 vs Escuela 5 (Cebollitas, 19.00); Santo Tomás "B" vs Aníbal Di Francia (Mosquito, 19.30); Escuela 13 "A" vs Escuela 27 "A" (Baby, 20.30); y Colegio Siglo XXI vs Santo Tomás "A" (Baby, 21.30). -Martes: Escuela 22 vs Escuela Normal (Cebollitas, 19.00); Escuela 22 vs Anínal Di Francia (Mosquito, 19.30); Escuela 22 vs Colegio Siglo XXI "B" (Baby, 20.30); y Colegio San Roque "B" vs Escuela 27 "B" (Baby, 21.30). -Miércoles: Escuela 1 vs Santo Tomás "A" (Cebollitas, 19.00); Escuela 17 vs Escuela 22 (Mosquito, 19.30); Escuela 13 "B" vs Santo Tomás "B" (Baby, 20.30); y Escuela 2 vs Colegio San Roque "B" (Baby, 21.30). -Viernes: Dante Alighieri vs Santo Tomás "A" (Mosquito, 19.00); Aníbal Di Francia vs Escuela 14 (Baby, 19.40); Escuela 1 vs Colegio San Roque "A" (Baby, 21.30).

LOS ENCUENTROS SE DISPUTAN CON GRAN ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FAMILIAS DE LOS CHICOS.





EL TORNEO ESCOLAR SE DIVIDE EN TRES CATEGORÍAS: CEBOLLITAS, MOSQUITOS Y BABY.





EN ESTA SEMANA HABRÁ PARTIDOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES.



Baby Fútbol:

Sigue disputándose el Torneo Escolar en el Club Plaza Italia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: