El líder Las Campanas se mide con Leones Azules, mientras el escolta La Josefa tendrá un duro compromiso frente a Defensores de La Esperanza. Hoy se disputará la 11ª fecha del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol, con el condimento fuerte puesto en dos encuentros en los que se decide el liderazgo de la tabla de posiciones. Es que después de quedar libre, Atlético Las Campanas (25 puntos) se enfrentará con Leones Azules (9), sabiendo que si no gana podría ser superado por su escolta, La Josefa (24), que a su vez tendrá un duro examen frente a Defensores de La Esperanza (3º con 18) Además, también se enfrentan: Otamendi (9) vs Juventud Unida (7), Desamparados (4) vs Atlético Las Praderas (13), Real San Jacinto (17) vs Lechuga FC (9) y Deportivo San Felipe (13) vs El Junior (3). Queda libre Mega Juniors (17). LA PROGRAMACIÓN -Otamendi FC vs Juventud Unida. Juegan en cancha de Lechuga: Tercera División (10.15) y Primera División (11.30). -Desamparados FC vs Atlético Las Praderas. Juegan en cancha de Lechuga: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). -C.A. La Josefa vs Defensores de La Esperanza. Juegan en cancha de Las Campanas: Cuarta División (9.00), Tercera (10.15) y Primera (11.30). -Atlético Las Campanas vs Leones Azules. Juegan en cancha de Las Campanas: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). -Real San Jacinto vs Lechuga FC. Juegan en cancha de Otamendi FC: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00). -El Junior vs San Felipe. Juegan en cancha de Otamendi FC: Cuarta División (13.30), Tercera (14.45) y Primera (16.00).

ATLETICO LAS CAMPANAS QUEDÓ LIBRE LA PASADA FECHA Y AHORA TIENE A LA JOSEFA A SOLO UN PUNTO POR DETRAS



Liga Campanense:

Hoy se disputa la 11ª fecha del Torneo Oficial

