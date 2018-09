Mañana lunes estará comenzando un nuevo campeonato de Fútbol 9 en el Complejo Popos de nuestra ciudad con la participación de 20 equipos divididos en dos zonas de 10 cada uno.

La Zona 1, que tendrá partidos lunes y jueves, está conformada por Los del Capdepón, La Cachunga, Último Cartucho, Corralón Don Isidoro, Otra Pasión, Topografía FC, Gamuza FC, Taller El Rápido, Taller El Peta y Kilmes FC. Y la primera fecha de este grupo, a disputarse mañana, tendrá los siguientes encuentros: Taller El Peta vs La Cachunga FC (19.15), Los del Capdepón vs Kilmes FC (19.15), Gamuza FC vs Taller El Rápido (20.15), Corralón Don Isidoro vs Otra Pasión (20.15) y Último Cartucho vs Topografía FC (21.15).

En tanto, la Zona 2, que tendrá partidos martes y viernes, está integrada por Club de Amigos, Pino AC, Los 14, Chelsi FC, Muertos FC, Siderca FC, La Máquina del Mal, Bosch FC, El Clásico FC y Mata City. Este grupo se pondrá en marcha el martes con los siguientes partidos: Mata City vs La Máquina del Mal (19.15), Club de Amigos vs Muertos FC (19.15), El Clásico FC vs Siderca FC (20.15), Chelsi FC vs Bosch FC (20.15) y Pino AC vs Los 14 (21.15).

Después de la fase de grupos, el campeonato se definirá en cruces de eliminación directa hasta conocer al campeón, que se hará acreedor de la Moto Okm que se le entregará al ganador.