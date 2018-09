Será por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Sexta División de la FEMEBAL. Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Sexta División que organiza la Federación Metropoltiana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club se enfrentará esta tarde con Defensores de Moreno. El equipo dirigido por Eduardo Godoy se recuperó el pasado domingo: después de haber perdido el invicto del año ante Auxiliar Merlo "B", superó 33-19 a Banfield "B" por la tercera fecha de este campeonato. Ahora buscará seguir por la senda positiva en su objetivo de conseguir el ascenso tras haber ganado el Apertura de manera invicta. Los demás resultados de esa tercera fecha fueron: All Boys 31-18 Muñiz "B"; Temperley 20-24 Defensores de Moreno; Universidad de Luján "C" 19-19 Auxiliar Merlo "B"; Instituto San Pablo Wilde 19-24 Municipalidad de Lomas de Zamora; Bomberos de La Matanza 20-16 Platense "B". Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) All Boys, 9 puntos; 2) Auxiliar Merlo "B" y Universidad de Luján "C", 8 puntos, 4) Campana Boat Club, 7 puntos; 5) Municipalidad de Lomas de Zamora, Defensores de Moreno y Banfield "B", 5 puntos; 8) Platense "B" y Muñiz "B", 4 puntos; 10) Bomberos de La Matanza y Temperley, 3 puntos; 12) Instituto San Pablo Wilde, 2 puntos. En tanto, esta cuarta fecha, además de Defensores de Moreno vs Boat Club, también tendrá los siguientes encuentros: Muñiz "B" vs Temperley; Banfield "B" vs Universidad de Luján "C"; Auxiliar Merlo "B" vs Instituto San Pablo Wilde; y Municipalidad de Lomas de Zamora vs Bomberos de La Matanza. Quedan libres: Platense "B" y All Boys. LAS MAYORES En tanto, la Primera Damas del Campana Boat Club jugaba ayer frente a Municipalidad de Almirante Brown por la cuarta fecha de la Cuarta División de la FEMEBAL en busca de la recuperación, dado que todavía no había podido de ganar en esta segunda mitad de la temporada. De hecho, en cuatro presentaciones ha acumulado cuatro derrotas, cayendo 30-25 frente a Club Burzaco por la tercera fecha y también 25-17 ante Municipalidad de Escobar en un encuentro adelantado de la séptima jornada. Las posiciones del Clausura de la Cuarta División Damas son las siguientes: 1) Villa Calzada, Municipalidad de Ensenada, Vélez Sarsfield "B" y CEDEM de Caseros, 9 puntos; 5) Nuestra Señora de Luján "B" y Municipalidad de Escobar, 8 puntos; 7) Club Burzaco, 6 puntos; 8) All Boys, Banfield, San Lorenzo y Municipalidad de Almirante Brown, 5 puntos; 12) Campana Boat Club, 4 puntos; 13) Villa Modelo y Lamadrid, 3 puntos.

Foto: Archivo.



Handball:

Los Mayores del Boat Club visitan esta tarde a Defensores de Moreno

