La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/sep/2018 Rincón Tuerca







FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra fecha de su campeonato este fin de semana con el Gran Premio de Italia. Televisa Fox Sport. COLABORAR: El empresario gastronómico local intentó colaborar con su piloto Gabriel Ponce de León en la búsqueda de subir a un piloto de nuestra zona pero no se pudo concretar por doscientas mil razones que frustraron cualquier intento. No contaban con tu astucia!! PENSAR: Todo hace pensar que la desvinculación del equipo de Fernandez por parte de Balzano está al caer por estar horas. Se supone que Don Enrique ya cumplió su trabajo en el armado del chasis para el regional. LLEGADA: En los últimos días se confirmó la llegada una vez más a la estructura de Iván Gonzalez el trabajo de Enrique Balzano que seguirá al frente de terminar la Chevy para el TC Regional y colaborar en el Fiat para la categoría GT 900 donde el piloto de Zárate viene corriendo. ALMA: La categoría visita reste fin de semana el autódromo de Dolores por otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SUEÑO: Dentro del seno familiar se desea para el año venidero tener el auto propio para estar en el Turismo 4000 Argentino donde Juan Carlos Bava tiene un sueño con su padre de armar una Chevy para seguir en la alta competencia. Mirá vos! FELIZ: Ignacio Tártara está viviendo un momento muy felíz desde su condición de armador y atención de su Dodge con motor Ford en el TC Regional con Valerio Diamante como piloto y disputando el campeonato. HERMANOS: Vienen de correr en karting en el kartódromo de Sunchales por el campeonato santafesino donde los hermanos Panetta tuvieron una actuación positiva donde Santino terminó noveno y Bautista sexto sumando ambos puntos para un torneo que los tiene como protagonista con la atención de su karting por parte de Bordon y el abuelo "Lolo". TC MOURAS: La categoría visita una vez más el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". GANAR: Los chasis del Regional vienen de correr en el autódromo de Baradero con un parque de veinte inscriptos donde la carrera la ganó Sebastián Perez alzaba llevándose la suma de puntos mas importantes. TERMINAR: Por su pare el campanense Gastón Fernandez clasificó octavo, terminó la serie séptimo y ante un accidente no fue de la partida en la final donde su auto sufrió algunos golpes que no le permitió seguir corriendo. DECIMO: Nueva presentación en la Copa Rotax Bs As. del piloto local Ignacio Lopez que en la clase Juniors Max clasificó octavo para en la final quedar en el décimo puesto con recargo incluído tras una carrera interesante atendido por su padre Marcelo. FORMULA METROPOLITANA: La Categoría Escuela del automovilismo está concretando otra fecha del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". SABIAS?: Que el recordado Angel Tapia siempre corrió con sus autos color violetas no por ser de Dálmine sino porque no se utiliza este color en el automovilismo y quería ponerlo en pista. PODIO: Como siempre lo hace Matías Milla estuvo corriendo en la última fecha de la categoría Rotax Bs As en el kartódromo de Ciudad Evita donde en la Clase Senior Max hizo podio con un tercer puesto y en la clasificación había quedado quinto. KART PLUS: Esta especialidad del Karting está llevando adelante otra carrera de su campeonato este fin de semana en el kartódromo internacional de Zárate para todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REUNION: Días atrás los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino se reunieron con sus pares del club Villa Dálmine para a partir de ahora puedan hacer cosas juntos que beneficie a las dos instituciones. CAMISETA: Entre lo que van a realizarse habló de marcar a Campana Cuna del primer auto argentino en las camisetas del primer equipo y también llevar el auto cuando se televisen los partidos de local para mostrarlo a todo el país algo interesante para que siga conociendo. ASM: La categoría está visitando con su habitual parque de autos el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana. Televisa a través del programa "Pistas Argentinas" la TV Pública desde las 11 hs. TIEMPO: Si bien no logró tener el auto competitivo para el TC 1100 de Alma tras probarlo y visitar a Enrique Bustos para cambiar algunos elementos el campanense Victor Gonzalez no estaría dispuesto a arrancar por esta temporada y pensar en la próxima donde ganara tiempo para trabajar en su auto. CORRER: La niña Constanza Toledo viene de correr en la Clase Micro Max de la categoría Rotax Bs As donde clasificó décimo octavo llegó en la serie vigésimo primero para luego en la final con un chasis nacional vigésimo primero también con la atención de papá Gabriel y el asesoramiento de mamá Zulma. ATENCION: La categoría Mx del Norte de Motocross viene de correr en Bolivar donde en la Clase Mx 1 el riojano Darío Arco hizo podio ubicándose tercero con la atención total de la moto por parte de Carlos Debesa y su equipo. SUPER TC 2000: Desde anoche la categoría está desarrollando otra fecha del Campeonato en el callejero de Santa Fe donde televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". TRABAJAR: Siguen trabajando en el Torino de Diego Andreíni de cara al Gran Premio histórico que va a realizar próximamente con su equipo contando como navegante a su amigo Oscar Roca que ahora desde su condición de abuelo no definió su participación. TC MOURA PISTA: Una nueva presentación de la categoría en el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". VENDER: Como lo venimos anunciando nuestro personaje Don Mariano Giozzi finalmente vendió su ancha ante el aburrimiento que le provocó andar en ella por los ríos argentinos y ahora volverá a la alta competencia. SUMAR: Santino Panetta viene de correr en la categoría Rotax Bs As. en el kartódromo de Ciudad Evita en la clase Micro Max con un octavo puesto en la clasificación para luego quedar 11 en la serie y en la final arribar décimo sumando puntos para el campeonato. PROKART: En el kartódromo argentino la categoría encara otra fecha su campeonato donde desde las 11 hs comienzan con la clasificación. NIVEL: Vienen de correr en Bolívar en la categoría Mx del Norte de Motocross y los hermanos Garrido siguen en un buen nivel competitivo a tal punto que Marcos en la Clase 65 CC "A" luego segundo y Julián en la Clase 85 CC "B" ganó la competencia. Dos para triunfar! DESAFIO: Y era todo un desafío para Julián este retorno a la alta competencia tras el accidente que lo tuvo varios meses inactivo pero el joven demostró que su amor por este deporte era mayor y volvió ganando sin atenuantes asentando que Garrido pelea hasta el final en motocross. CONFIRMAR: Por su parte papá Juan Garrido ya confirmó que este año no va a correr y solo apunta a sus dos hijos y con ellos el presupuesto no da para más donde además tambiénaseguró que el campeonato argentino lo dejaron de hacer por las razones expuestas y la tranquilidad de mamá Georgina. Que no cunda el pánico! PROPUESTA: Quedó confirmado que la categoría del Enduro se llevará a cabo en le escenario de Junín en el fin de semana del 14 y 15 de septiembre para esta propuesta que cuenta con el representante local German Henze. OBSERVAR: Días atrás se lo vió pintando un tobogán al presidente Adrián Chiorazzo que pincel en mano daba gusto observarlo como realizaba su trabajo para el asombro de muchos. Es verdad aunque Ud. no lo crea!! FORMULA RENAULT: La monomarca está visitando en este fin de semana el Callejero de Santa Fe con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 11 hs a través del programa "Carburando". EVALUAR: Los dirigentes de la categoría Turismo Nacional está evaluando para la próxima temporada realizar una carrera de largo aliento en mitad del calendario en el autódromo de Bs As. o en el autódromo de Termas de Río Hondo. DESAFIO ABARTH: La monomarca llega hasta el Callejero de Santa Fe para llevar adelante otra fecha de autos. Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa "Carburando".

Rincón Tuerca

