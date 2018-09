Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 02/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 02/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







BÁSQUET; SELECCIÓN: El entrenador Sergio Hernández informó los 12 jugadores convocados.- LO EMPATÓ BLANDI: con gol de Blandi a los 30 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo igualó 1-1 frente a River.- JUEGA BOCA: esta noche, desde las 20 horas, recibirá a Vélez Sarsfield.- PRIMERA B METRO: se puso en marcha la cuarta fecha con la victoria de Almirante Brown sobre All Boys.- PRIMERA C: La tercera fecha continuó ayer con tres partidos.- DELPO, EN OCTAVOS: El tandilense derrotó en la noche del viernes al español Fernando Verdasco.- LO EMPATÓ BLANDI Con gol de Nicolás Blandi a los 30 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo igualó ayer 1-1 como local frente a River Plate, que se había puesto en ventaja en la primera parte con tanto del colombiano Juan Fernando Quintero. Con su cabezazo goleador (anticipo en el primer palo), el delantero campanense además de empatar el juego logró terminar con el invicto que arrastraba en Superliga el arquero Franco Armani. Además, en la jornada de ayer también se registraron los siguientes resultados: Banfield 1-0 Patronato; Talleres 1-0 Godoy Cruz; y Defensa y Justicia 1-1 Belgrano. Antes, el viernes por la noche: Argentinos 2-0 Lanús y San Martín (SJ) 1-2 Huracán. JUEGA BOCA Esta noche, desde las 20 horas, Boca Juniors recibirá a Vélez Sarsfield por la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. En tanto, Rosario Central (9 puntos) intentará sostener su puntaje ideal y mantenerse en la cima de la tabla de posiciones cuando visite a Racing Club (7) en el partido que abrirá la jornada de hoy, a las 11 de la mañana. Posteriormente jugarán: Estudiantes de La Plata vs Independiente (13.15), Aldosivi vs Tigre (15.30) y Colón vs Unión (17.45) en el clásico santafesino. La fecha se cerrará mañana lunes con Newells vs Atlético Tucumán (19.00) y San Martín de Tucumán vs Gimnasia de La Plata (21.00). PRIMERA B METRO Ayer se puso en marcha la cuarta fecha de la Primera B Metropolitana con la victoria 2-0 de Almirante Brown sobre All Boys en Isidro Casanova. Hoy, en tanto, se disputarán cuatro encuentros: J.J. Urquiza vs Barracas Central; Deportivo Español vs San Miguel; Comunicaciones vs UAI Urquiza; y Defensores Unidos vs San Telmo. Mañana lunes continuará esta jornada con: Colegiales vs Estudiantes; Tristán Suárez vs Acassuso; Sacachispas vs Fénix; y Talleres (RE) vs Flandria. Mientras que el cierre será el martes por la noche con el duelo entre Atlanta y Deportivo Riestra. PRIMERA C La tercera fecha de la Primera C continuó ayer con tres partidos: El Porvenir 2-2 Argentino de Quilmes; Centra Córdoba (R) 0-1 Deportivo Laferrere; Excursionistas 4-1 Cañuelas. El viernes habían jugado: Villa San Carlos 1-1 Luján; Sportivo Barracas 2-1 Lamadrid; Ituzaingó 0-2 Deportivo Armenio; Victoriano Arenas 3-1 Midland. Hoy jugarán Deportivo Merlo vs Dock Sud; mañana lo harán Alem vs Sportivo Italiano; y el martes, Berazategui vs San Martín (B). DELPO, EN OCTAVOS El tandilense Juan Martín Del Potro derrotó en la noche del viernes al español Fernando Verdasco por 7-5, 7-6 y 6-3 y de esa manera avanzó a los Octavos de Final del US Open, instancia por la que se medirá hoy frente al croata Borna Coric, quien dejó en el camino al ruso Daniil Medvedev en sets corridos: 6-3, 7-5 y 6-2. En tanto, Diego Schwartzman fue eliminado anoche en tercera ronda al perder en cuatro sets frente al japonés Kei Nishikori por 6-4, 6-4, 5-7 y 6-1. BÁSQUET: SELECCIÓN El entrenador Sergio Hernández informó los 12 jugadores convocados para la Selección Argentina de Básquet para los partidos frente a México (14 de septiembre) y Puerto Rico (17) correspondientes a las primeras fechas de la segunda fase de la Eliminatoria para el Mundial 2019. Sin Lucio Redivo ni Patricio Garino (lesionados), los elegidos son: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Luca Vildoza, Nicolás Brussino, Eric Flor, Máximo Fjellerup, Franco Giorgetti, Gabriel Deck, Luis Scola, Javier Saiz, Marcos Delia y Roberto Acuña.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: