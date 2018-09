Advierten acerca del "tiempo de pantalla" de los niños

Recomiendan no más de 1-2 horas diarias de pantalla recreativa. Los niños de EE. UU. de entre 8 y 18 años pasan, en promedio, más de 7 horas cada día frente a las pantallas con fines recreativos, según las estimaciones informadas en un nuevo documento sobre comportamiento sedentario y obesidad infantil de la American Heart Association. Aunque la visualización de televisión ha disminuido en las últimas dos décadas, el uso cada vez mayor de teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos ha dado como resultado un gran aumento en el tiempo total de pantalla. Los autores señalan que el tiempo de pantalla está relacionado con la adiposidad, una asociación que a menudo permanece después de tener en cuenta la dieta y el ejercicio. En un comunicado de prensa, el presidente del comité de redacción de la AHA dijo: "Queremos reforzar la recomendación de larga data de la Asociación Estadounidense del Corazón para que los niños y adolescentes obtengan no más de 1-2 horas diarias de pantalla recreativa. ya superan con creces estos límites, es especialmente importante que los padres estén atentos al tiempo de pantalla de su hijo, incluidos los teléfonos". Discusión La AHA reiteró sus recomendaciones de no tener pantallas en los dormitorios y comer frente a las pantallas. Muchos niños son sedentarios la mayor parte de sus horas de vigilia, y la mayor parte de este tiempo los pasan desvinculados de la interacción humana. Aunque se han expresado preocupaciones acerca de los posibles impactos adversos de este fenómeno, la respuesta adecuada de salud pública no está clara porque falta una sólida base probatoria. Aunque no exploramos los mecanismos potenciales en profundidad en la presente declaración, hay pruebas contundentes que van desde estudios con animales hasta experimentos sociales que indican que los medios recreativos basados ??en pantallas colocan a los niños en mayor riesgo, posiblemente creando una especie de "adicción a la pantalla". Se ha expresado cierta preocupación con respecto a los niveles posteriores de distracción y desconexión, abriendo varias vías a través de las cuales los medios recreativos basados ??en pantallas podrían afectar adversamente la salud cardiometabólica. Una exploración en profundidad está más allá del alcance de esta declaración. Se alienta a los lectores a consultar las pautas y consejos preparados por la Academia Estadounidense de Pediatría, la Sociedad Canadiense de Pediatría y el Plan de Medios Familiares. Sobre la base de nuestra apreciación colectiva del estado de la evidencia, discutimos aquí una serie de problemas y desafíos destacados. Fuente: IntraMed.



Advierten acerca del "tiempo de pantalla" de los niños

