El exministro de Educación bonaerense disertó en Campana







Mario Oporto habló sobre la realidad educativa y fue muy crítico de la política de María Eugenia Vidal en la materia. “Si yo llegaba a septiembre con una paritaria abierta, me iba", espetó. El exministro de Educación bonaerense y exdiputado nacional Mario Oporto disertó sobre educación en Campana, una charla organizada por el Partido Justicialista y los equipos técnicos de Unidad Ciudadana. En una sala de la UTN Facultad Regional Delta repleta de vecinos, militantes peronistas, dirigentes y hasta gremialistas docentes -que, paradójicamente, más de un paro le hicieron durante su gestión al frente de la Dirección General de Escuelas, Oporto habló de una "educación en crisis", flaqueado por el concejal Rubén Romano y el titular del PJ Campana, Oscar Trujillo. Antes, en rueda de prensa, había criticado la política educativa de la gobernadora María Eugenia Vidal y asegurado que cuando él fue ministro era "impensable" llegar al mes de septiembre con una paritaria docente sin resolver. "(La educación) es un tema apasionante que hoy se ha transformado en preocupante. Estamos viviendo una crisis muy seria en educación y esta charla se genera a partir de esta preocupación", expresó Oporto. El exministro bonaerense reconoció que en materia de educación "siempre hay muchos problemas, faltas y deudas", aunque cuestionó "la manera negligente, indiferente y peyorativa con la que el gobierno provincial" aborda el tema, que -sostuvo- "tuvo su símbolo máximo en la muerte de la maestra y el auxiliar de Moreno". "No me gusta levantar el dedo acusador porque todo el mundo tiene problemas de gestión", reiteró Oporto. "Pero no veo otra política que no haya sido la de buscar vencer a los gremios decentes", fustigó. En ese sentido, y respecto a la puja salarial que desde comienzos de año enfrenta a la Gobernación con el Frente de Unidad Docente Bonaerense, el exfuncionario de la administración Scioli afirmó que le hubiese sido "impensable llegar a septiembre" con una paritaria abierta. "Me iba de verdad", aseveró, en una crítica por elevación al actual director General de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny. "Uno cuando llega a los primeros días de marzo ya empieza a desesperarse. Pero la gobernadora en algún momento pensó en la posibilidad de convocar voluntarios para reemplazar a los docentes. Si alguien piensa que la docencia es una profesión que puede ser reemplazada por cualquier voluntarista, mucha importancia no le está dando", consideró Oporto. "La paritaria es cierto que es muy difícil cerrarla, pero hacerlo es voluntad política", subrayó. Oporto también fue consultado por el nuevo organigrama del Gabinete nacional que, según prevé, tendrá a Educación haciéndose cargo de Cultura y Ciencia y Tecnología. "Si hay un buen ministro que sabe unirlas, bienvenido sea. El organigrama no lo va a decidir (al éxito), si las políticas. Ahora, si vamos a multiplicar por tres las negligencias, el fracaso va a ser mucho más rotundo", advirtió.

"La paritaria es cierto que es difícil cerrarla, pero hacerlo es voluntad política", aseguró Oporto.





Para Oporto, la Provincia asume con negligencia la problemática educativa. ROMANO: "MIS PADRES ERAN ALMACENEROS, PUDE IR A LA UNIVERSIDAD POR SU GRATUIDAD" El concejal del PJ-Unidad Ciudadana Rubén Romano tomó la palabra previo al inicio de la charla de Oporto para referirse al contexto educativo actual y, mediante su propia historia personal, valorizar la importancia de la educación pública y gratuita. "Yo pude acceder a la universidad gracias a la gratuidad de la misma. Mis padres eran almaceneros, era imposible pensar en ese momento el desafío que significó personal y familiarmente que un hijo de un almacenero fuese a estudiar a La Plata y pudiera completar los estudios", expresó el médico cirujano. "Creo que acá hay muchísimos en la misma situación, tanto alumnos, como docentes y padres que deben estar sufriendo por la situación socioeconómica que les hace difícil o imposible mandar a sus hijos a que suban en la escala social y puedan acceder a la universidad", añadió el edil. Y concluyó: "Este modelo se opone a uno de inclusión como el que tuvimos en la década de Néstor y de Cristina. Estamos continuamente perdiendo derechos: el derecho a la educación, al trabajo y ni hablar de los derechos humanos. Tenemos que hacer ese análisis".

El exministro de Educación bonaerense disertó en Campana

