La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/sep/2018 Rugby:

El Tricolor cosechó su cuarta victoria consecutiva en el Grupo Ascenso de Tercera División al vencer 15-7 como visitante a Virreyes. El sábado recibe a San Marcos. El arranque de tres victorias en tres partidos del Club Ciudad de Campana en el Grupo Ascenso de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) se había visto interrumpido por un parate de dos semanas que imponía el calendario. Sin embargo, en el regreso a la competencia, el Tricolor logró mantenerse en la misma senda ganadora al superar 15-7 como visitante a Virreyes en la cuarta fecha. De esta manera, y aunque sigue sin sumar punto bonus en esta parte de la temporada, el CCC no le pierde pisada al líder Del Sur Rugby, que goleó 59-17 como visitante a Beromama y continúa en lo más alto de la posiciones con 19 unidades. En tanto, el equipo de nuestra ciudad acumula 16, cuatro más que sus más inmediatos perseguidores, Mercedes Rugby y San José (12). Ante Virreyes, el equipo dirigido por César Gigena logró sacar adelante un juego muy cerrado, de escasas anotaciones. De hecho, en el primer tiempo, el tanteador no se movió hasta los 38 minutos, cuando un try de Gabriel Pujol puso 5-0 arriba a Ciudad de Campana. Sin embargo, a los 5 minutos del complemento, Virreyes dio vuelta el marcador con un try convertido (7-5). La tendencia del juego se mantuvo y recién logró ser quebrada a los 20 minutos de ese segundo tiempo, cuando Nazareno Alaguibe apoyó en el ingoal local y Juan Calvi convirtió para poner 12-7 al CCC. Trece minutos después, el apertura Tricolor anotó también un penal para estirar diferencias más allá del try convertido. Finalmente, ese 15-7 ya no se movería. En este encuentro, el head coach César Gigena alistó la siguiente formación: Gabriel Pujol, Santiago Sautón, Alan González (Leonardo Vega); Laureano Salas (Franco Casanova), Andrés Moreno; Carlos Díaz, Nicolás Roggero, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Nazareno Alaguibe, Julián Agostino (Nicolás Toledo), Franco Pittari, Facundo Cerdá; y Bautista Peralta. En la próxima fecha, Ciudad de Campana recibirá la visita de San Marcos, equipo que suma 10 unidades en tres presentaciones (quedó libre el pasado sábado) y asoma como un rival de riesgo para las aspiraciones Tricolores de seguir en la pelea por el ascenso directo a Segunda División. FECHA 4 – RESULTADOS: Virreyes 7-15 Ciudad de Campana; Beromama 17-59 Del Sur Rugby; Los Pinos 48-18 Sociedad Hebraica; Mercedes Rugby 69-0 Atlético San Andrés; Tiro Federal de Baradero 17-22 San José. Libre: San Marcos. PRÓXIMA FECHA. La quinta jornada de este Grupo Ascenso de Tercera División se disputará el sábado 8 con los siguientes partidos: San José vs Mercedes Rugby, Atlético San Andrés vs Los Pinos; Sociedad Hebraica vs Beromama; Del Sur Rugby vs Virreyes; y Ciudad de Campana vs San Marcos. Libre: Tiro Federal de Baradero.

EL CCC SACÓ ADELANTE UN PARTIDO TRABADO FRENTE A VIRREYES COMO VISITANTE (FOTO ARCHIVO).

