Por la situación de "emergencia", Macri anunció un impuesto a las exportaciones

EL DOLAR CERRÓ A $38,98 El dólar retomó la tendencia alcista este lunes, aunque moderó sobre el cierre la suba inicial tras una subasta del BCRA por u$s 100 millones. El billete cerró a $ 37,16 para compra y a $ 38,98 para la venta, según el promedio de las principales entidades financieras, que releva el Banco Central. La moneda se movió al cierre para la compra en la franja de $ 36,80 y $ 37,55, mientras que para la venta se ubicó entre $ 37,95 y los $ 39,60. NOTICIA RELACIONADA: Macri "compactó" el Gabinete: Ahora son 10 Ministerios Será de $3 y $4 por dólar según el rubro. Además, en su mensaje de ayer a la mañana, el Presidente adelantó un refuerzo en la AUH, una ampliación en el programa Precios Cuidados y continuidad en la cobertura de medicamentos para PAMI. En su esperado mensaje de ayer por la mañana, el presidente Mauricio Macri confirmó que el Gobierno aumentará los impuestos a las exportaciones en el marco de la situación de "emergencia" que atraviesa el país. "Para cubrir lo que falta, en esta transición que se ha transformado en emergencia vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir un mayor esfuerzo", afirmó Macri. Y se dirigió a los sectores exportadores: "Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar que son más exportaciones para fomentar más trabajo. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte". Posteriormente, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, brindó detalles de las medidas con las que el Gobierno busca cerrar la brecha fiscal y llegar al déficit cero en 2019, en un intento por convencer al FMI y a los mercados de que el plan económico sigue siendo viable. El ministro anunció seis medidas para reducir el rojo fiscal, entre las que se destacan las dos relacionadas a la exportación, cuyos detalles son: 1) A partir de este martes, cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial, pagarán retenciones todas las exportaciones de bienes, mientras que las de servicios empezarán a tributar a partir de enero próximo. Pagarán $4 y $3 por dólar, respectivamente. 2) Para atenuar el impacto sobre el campo, se acelerará el cronograma de rebaja de las retenciones originales. Desde este martes, el poroto y los subproductos tributarán 18%, más $4 por dólar. Así, para las retenciones, esta vez se diseñó un esquema con un valor fijo y en pesos. Los productos primarios, que cuentan con poco valor agregado, y los servicios pagarán $4 por cada dólar que exporten. Y el resto de los rubros abonará $3 por dólar. En los dos casos ese valor es fijo y no está atado a lo que ocurra con la cotización de la divisa. Es decir que si el dólar sigue subiendo, el pago de retenciones se irá licuando. Además, el Gobierno adelantó el cronograma de reducción de las alícuotas a las exportaciones de soja. Hoy, para el poroto de soja, la alícuota está en 25,5% y baja medio punto porcentual hasta llegar a 18% en diciembre de 2019. Ese cronograma cambió y la soja y sus subproductos empezarán a tributar 18% desde mañana. A ese 18% se le debe agregar los $4 por dólar lo que, a valores actuales, representa un 10% adicional. Así, la retención sobre el poroto de soja pasará del actual 25,5% a 28%. De esta manera, en lo que resta de este año, las nuevas retenciones le generarían ingresos al fisco por $68.000 millones. Mientras que para el año próximo serían $280.000 millones, en el supuesto de que el dólar se mantenga en los niveles actuales. OTRAS MEDIDAS En relación al objetivo de achicar el déficit fiscal, Dujovne anunció otras cuatro medidas: - Se ajustará el gasto público para llegar al déficit 0 en 2019 y a un superávit de 1% en 2020. - Los gastos de capital, asociados mayoritariamente a la obra pública, tendrán una baja del 0,7% como porcentaje del PBI el año próximo. - Los subsidios al sector privado caerán 0,5% del PBI. Para reducir el gasto, la Nación les transferirá a las provincias los gastos en transporte. - Se renegociará el acuerdo con el FMI para que en 2019 lleguen más desembolsos de los previstos originalmente para alejar el fantasma de que Argentina tendría problemas para pagar sus deudas. REFUERZO AUH Luego del mensaje de Macri, que adelantó la medida, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que en septiembre y diciembre habrá un refuerzo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $ 1.200, al tiempo que aseguró que seguirá vigente el cronograma de vacunación. MEDICAMENTOS PAMI "Seguiremos cuidando lo que pagan nuestros jubilados por sus medicamentos, que ahorran hasta 14% frente a cualquier otro jubilado con otra obra social o prepaga", señaló Macri, al asegurar que quienes tienen la cobertura del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continuarán accediendo a los descuentos. Las palabras del Presidente van a contramano del anuncio de los laboratorios, quienes, ante el alza que sufrió la cotización del dólar, quieren rescindir el acuerdo para la entrega de medicamentos al PAMI. PRECIOS CUIDADOS Ante el "aumento de la pobreza" que habrá en el país por la devaluación, el Presidente Macri adelantó que el Gobierno va a "reforzar" el plan Precios Cuidados con foco en la canasta de alimentos. Asimismo, aseguró que se "empujará cada vez más" el plan "El Mercado en Tu Barrio", un programa para que los consumidores puedan comprar productos de calidad a precios accesibles en un solo lugar y cerca de sus casas. SIETE PASAJES DEL MENSAJE DE MACRI 1) "Después de dos años y unos meses, la situación cambió por cosas que están fuera de nuestro control. Fueron todos cambios que no podíamos prever". 2) "Con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Vamos a estar ahí para quienes estén más expuestos" 3) "Creímos con excesivo optimismo que era posible ordenar las cosas de a poco, pero la realidad nos mostró que debía ser más rápido. Y ahora nos toca reconocerlo y asumirlo". 4) "Esto que nos está pasando ahora pudo haber pasado en enero de 2016, porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho más de lo que recaudaba, no había reservas en el Banco Central, había un montón de cepos y distorsiones en la economía, ya en ese momento no había los dólares para sostener la economía argentina. Pero ¿qué pasó? Haber frenado el camino que nos llevaba a ser Venezuela, nos ayudó a convencer a quienes nos prestaban la plata de que nos dieran tiempo para arreglar nuestros problemas estructurales en unos años". 5) "No podemos seguir gastando más de lo que tenemos, vivir por arriba de los ingresos y mucho menos convivir con la corrupción. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado". 6) "Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Y sepan que no me van a encontrar del lado de los que por poder o por dinero hipotecan el dinero del país, no me van a encontrar del lado de los que especulan pensando en la próxima elección". 7) "Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro.



