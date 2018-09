La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/sep/2018 Mañana:

Integrante de la "Línea Fundadora" de Madres de Plaza de Mayo, presentará una compilación de poemas de su hijo desaparecido, y contestará preguntas del público. En paralelo, se exhibe la muestra "Memoria, Derecho y Dignidad" de la fotógrafa zarateña Nilda Gianfelice. Como parte de las actividades asociadas a los 10 años de la creación de la carrera del Gestión Cultural en el Instituto 15, su titular, Nelson Capdepón, anunció la visita a nuestra ciudad de "Taty" Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, quien a partir de las 18:30 presentará un libro de poemas escritos por su hijo desaparecido. Capdepón anunció la actividad junto a Ismael "Pino" Cominguez, integrante del Centro de Estudios Sociales y Culturales Azucena Villaflor, quien además tiene un hermano desaparecido, y estableció el nexo con Almeida. "La idea –comentó Cominguez- es que esta sea la primera de varias actividades que queremos articular a través del Villaflor". "Esperame, ya vuelvo", fueron las últimas palabras que Alejandro, de 20 años, le dijo a su madre, Taty, antes de salir para no volver jamás. Según testigos, fue "chupado" por la Triple A luego de una razzia llevada a cabo en un bar de Scalabrini Ortiz y Santa, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón. "Taty" dara una charla sobre Derechos Humanos y presentará el libro "Alejandro por siempre amor", que incluye poemas de su hijo, el militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quien hoy sigue desaparecido. En paralelo, ya se puede visitar la muestra "Memoria, Derecho y Dignidad" de la fotógrafa zarateña Nilda Gianfelice, que ya fuera expuesta en el hall central del Centro Cultural Municipal "Tito Alberti" de Zárate durante el mes de abril, basada en tomas que registran diferentes marchas de protesta vinculadas con los Derechos Humanos y la desaparición forzada de personas. "Esperamos que muchos vengan a escuchar a Taty. Veo que los más jóvenes se están involucrando con la temática, pese a que no vivieron los años oscuros. En cambio, tenemos una franja de gente con 40 años para arriba que prefiere olvidar o directamente tiene miedo de participar. Ese miedo es parte del vaciamiento cultural e ideológico que sufrimos todos. Si no nos involucramos con la historia, estamos condenados a repetirla", concluyó Pino Cominguez.

“Taty" Almeida presentará una charla sobre DD.HH. y un libro que compila poemas de su hijo desaparecido.





Capdepón y Cominguez también anunciaron la muestra fotográfica de Nilda Gianfelice.



