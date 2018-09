El líder del campeonato de Primera División superó 5-1 a Leones Azules y amplió su ventaja sobre su escolta, que igualó 1-1 con Defensores de La Esperanza en tiempo de descuento. El próximo domingo se enfrentan entre sí en la fecha 12.

El domingo se disputó la 11ª fecha del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol (LCF), en una jornada en la que Atlético Las Campanas festejó su propia victoria, que lo mantiene como líder absoluto del campeonato, y también el empate entre La Josefa y Defensores de La Esperanza, que le permitió tomar tres puntos de ventaja y llegar con esa diferencia al duelo clave de la próxima fecha justamente sobre su escolta, La Josefa.

Las Campanas consiguió su novena victoria en diez presentaciones al golear 5-1 a Leones Azules con tantos de Diego Gómez (2), Nicolás Giménez (2) y Enzo Ramallo. De esa manera llegó a los 28 puntos.

Por su parte, La Josefa igualó 1-1 con Defensores de La Esperanza y quedó en 25 unidades. El escolta rescató el empate en tiempo de descuento con gol de Gonzalo Maidana, después que Maximiliano Díaz abriera la cuenta para el Defe, que terminó con 10 hombres por expulsión del propio Díaz a los 30 minutos del complemento.

Con el empate, Defensores de La Esperanza (19 puntos) perdió la tercera posición que ahora recuperó Real San Jacinto, que superó 2-1 a Lechuga FC con goles de Juan Jerez y Jonatan Iocaso.

Todos los resultados de esta fecha 11 disputada el domingo fueron: Otamendi FC 3-2 Juventud Unida; La Josefa 1-1 Defensores de La Esperanza; Desamparados FC 3-4 Atlético Las Praderas; Atlético Las Campanas 5-1 Leones Azules; Real San Jacinto 2-1 Lechuga FC; y El Junior 4-2 Deportivo San Felipe. Quedó libre Mega Juniors.

En tanto, la próxima jornada tendrá los siguientes encuentros: Atlético Las Campana vs La Josefa; Defensores de La Esperanza vs Real San Jacinto; Lechuga FC vs El Junior; Deportivo San Felipe vs Juventud Unida; Otamendi FC vs Atlético Las Praderas; y Desamparados FC vs Mega Juniors. Queda libre: Leones Azules.

TERCERA DIVISIÓN

En el campeonato de Tercera División, Atlético Las Campanas (26) quedó como único líder tras ganarle 4-0 a Leones Azules y aprovechando que Defensores de La Esperanza (23) cayó 2-0 ante La Josefa (25), nuevo escolta.

Los resultados de la jornada en esta categoría fueron: Otamendi FC 0-2 Juventud Unida; Desamparados FC 2-0 Atlético Las Praderas; La Josefa 2-0 Defensores de La Esperanza; Atlético Las Campanas 4-0 Leones Azules; Real San Jacinto 2-1 Lechuga FC; El Junior 0-3 Deportivo San Felipe.

CUARTA DIVISIÓN

En esta categoría, Real San Jacinto salió beneficiado del choque entre La Josefa y Defensores de La Esperanza. Es que le ganó 3-0 a Lechuga FC, llegó a los 26 puntos y quedó dos por encima del Defe, que superó 1-0 a La Josefa (23).

Los resultados en Cuarta División fueron los siguientes: Desamparados 1-4 Atlético Las Praderas; La Josefa 0-1 Defensores de La Esperanza; Atlético Las Campanas 1-0 Leones Azules; Real San Jacinto 3-0 Lechuga FC; y El Junior 1-1 Deportivo San Felipe.