SON CINCO LOS LÍDERES La segunda fecha del campeonato de la Primera B Nacional continuó el domingo con tres partidos que sumaron a otros dos equipos a la lista de líderes con puntaje ideal. Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2-0 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero y llegó a los 6 puntos. Y esa misma línea también alcanzó Mitre de Santiago del Estero, que superó 2-0 como local a Gimnasia de Mendoza y ratificó el camino que habìa iniciado frente a Platense como visitante. De esta manera, Independiente Rivadavia y Mitre se acoplaron a Villa Dálmine (el de mejor diferencia de gol), Agropecuario y Brown de Adrogué en lo más alto de la tabla de posiciones. En tanto, el domingo debutó Defensores de Belgrano, que consiguió un valioso punto en su visita a Gimnasia de Jujuy. Mientras que anoche, al cierre de esta edición, Deportivo Morón recibía a Almagro (otro que puede llegar a los 6 puntos), mientras que Quilmes hacía lo propio con Los Andes.

El entrenador de Villa Dálmine remarcó el momento de su equipo y explicó que el objetivo es seguir sumando para salir "cuanto antees" de la zona baja de los Promedios. "Es lo que nos preocupa y no está fácil", remarcó tras la victoria 2-0 sobre Temperley. Dos fechas, dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. El arranque del campeonato de la Primera B Nacional lo tiene a Villa Dálmine en lo más alto de la tabla de posiciones después de superar a rivales de peso de la divisional como Instituto de Córdoba y Temperley. Sin embargo, la altura no marea a su entrenador, Felipe De la Riva, quien tiene la cabeza puesta en "el único objetivo" que, según explicó, tiene el Violeta: "Hoy las cosas se nos están dando, pero sabemos que cómo es el fútbol, así que tenemos que seguir alertas y trabajando para conseguir resultados. Cuanto más resultados consigamos en este arranque será mejor, porque queremos alejarnos de la zona baja de los Promedios cuanto antes. Es lo que nos preocupa y no está fácil esa situación", señaló en diálogo con FM Radio City a la salida de los vestuarios del estadio Alfredo Beranger, lejos de cualquier muestra de efusividad por el triunfo (hacía 38 años que Villa Dálmine no ganaba en Turdera). "Obviamente que estamos contentos y conformes. La realidad es que el presente es muy bueno, pero el desafío es sostenerlo", agregó el uruguayo en esa misma línea, al tiempo que destacó "el orden y la concentración" de sus dirigidos y también el esfuerzo: "El equipo se muestra bien físicamente: ganó los dos partidos en el segundo tiempo". En cuanto a las diferencias con Temperley, De la Riva resaltó al rival y apuntó: "Ellos son un equipo que viene de Primera División, que mantuvo la base y que se reforzó con jugadores importantes. Pero quizás todavía no encontró su equipo y, en cambio, nosotros estamos pasando por un buen momento y pudimos ganar bien el partido". A su vez, el entrenador Violeta se refirió a los dos goleadores Violetas en el sur bonaerense. Sobre Mariano Miño dijo: "Es un chico que quise traer en la temporada pasada y no pude. Esta vez sí logré convencerlo y quiero destacar que también realizó un esfuerzo económico muy grande para venir a Dálmine, porque él estaba ganando mucha plata en Estados Unidos (jugaba en el Toronto FC de la MLS). Pero vino porque quería jugar, mostrarse y hacerse un nombre. Nosotros lo valoramos mucho eso. Ahora deberá mantener su nivel porque tiene compañeros atrás que también están para jugar". En tanto, sobre Ijiel Protti, quien acumula tres tantos en dos partidos y es el máximo artillero del campeonato, señaló: "Es su característica, porque es un jugador que tiene gol. Y el gol es una cuestión muy difícil de trabajar para un técnico. Es un chico de alma goleadora al que estamos tratando de inculcarle también otras cosas, como el sacrificio, el estar conectado con el resto del equipo y en ese sentido está mejorando mucho. Está haciendo un gran esfuerzo y los goles son un premio". En estos dos partidos, De la Riva repitió la misma formación. Y ahora, con el parate que tendrá el campeonato el próximo fin de semana, Villa Dálmine recién volverá a jugar el 15 de septiembre cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero. Así, el DT tendrá dos semanas para trabajar y analizar si realiza modificaciones a partir del regreso de Cristian González (cumplió su suspensión), de la disponibilidad de Cristian Álvarez (quedaría habilitado) y la puesta a punto de Germán Lesman (fue la última incorporación). "Los chicos saben que el que está mejor juega. Hoy el equipo está bien, pero iremos viendo. Hay chicos afuera que pueden entrar, que están empujando y pidiendo jugar", afirmó De la Riva al respecto.

