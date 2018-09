La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/sep/2018 Breves: Polideportivas







F1; HAMILTON EN MONZA: Tras largar tercero, el británico se quedó con la victoria en el Gran Premio de Monza, Italia.- RACING, ÚNICO PUNTERO: Con su victoria 2-0 sobre Rosario Central como local desbancó al Canalla.- BAJAS SELECCIONADAS: La Selección Argentina de fútbol tiene bajas y dudas para los amistosos que jugará en Estados Unidos.- PRIMERA B METRO: Comenzó la cuarta fecha de la tercera categoría metropolitana de Ascenso.- DELPO, EN CUARTOS: El tandilense avanzó a los Cuartos de Final del US Open.- RACING, ÚNICO PUNTERO Con su victoria 2-0 sobre Rosario Central como local, Racing Club desbancó al Canalla (que tenía puntaje perfecto) de la cima de la tabla de posiciones de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Los goles del equipo dirigido por Eduardo Coudet, que tuvo al campanense Leonardo Sigali como titular, los marcaron Lisandro López y Augusto Solari. La Academia lidera con 10 puntos, mientras que Rosario Central quedó como su único escolta con 9. En tanto, Boca Juniors llegó a 7 unidades después de superar 3-0 a Vélez con tantos de Cristian Pavón, Edwin Cardona y Sebastián Villa. El resto de los resultados de esta fecha 4 de la Superliga: Argentinos 2-0 Lanús; San Martín (SJ) 1-2 Huracán; Banfield 1-0 Patronato; Talleres 1-0 Godoy Cruz; y Defensa y Justicia 1-1 Belgrano; San Lorenzo 1-1 River Plate; Estudiantes (LP) 2-2 Independiente; Aldosivi 0-2 Tigre; y Cólon 0-0 Unión. Anoche, al cierre de esta edición se enfrentaban Newells vs Atlético Tucumán y San Martín (T) vs Gimnasia (LP). BAJAS SELECCIONADAS La Selección Argentina de fútbol tiene bajas y dudas para los amistosos que jugará en los próximos días en Estados Unidos. Gabriel Mercado (fractura cubito) y Eduardo Salvio (esguince de tobillo) quedaron desafectados y llevaron a que el interino Lionel Scaloni cite de urgencia a Renzo Saravia (Racing Club). Además, los delanteros Mauro Icardi y Lautaro Martínez (ambos del Inter de Italia) acarrean molestias musculares que ponen en duda su participaciòn en los amistosos contra Guatemala (viernes 7) y Colombia (martes 11) a jugarse en suelo estadounidense. PRIMERA B METRO La cuarta fecha de la tercera categoría metropolitana de Ascenso comenzó con los siguientes resultados: Almirante Brown 2-0 All Boys; J.J. Urquiza 1-2 Barracas Central; Deportivo Español 2-0 San Miguel; Comunicaciones 1-3 UAI Urquiza; Defensores Unidos 2-0 San Telmo; Colegiales 2-1 Estudiantes: Tristán Suárez 0-0 Acassuso; Sacachispas 1-0 Fénix. Anoche jugaba Talleres (RE) vs Flandria. Mientras que esta noche cierran la jornada Atlanta (tiene 9 puntos y puede quedar como único lìder) vs Deportivo Riestra (suma 7 e intentarà alcanzar al lìder UAI Urquiza con 10). DELPO, EN CUARTOS El tandilense Juan Martín Del Potro avanzó a los Cuartos de Final del US Open al superar en sets corridos y con mucha claridad al croata Borna Coric por 6-4, 6-3 y 6-1. De esta manera, el actual Nº 3 está a un partido de defender lo realizado el año pasado, cuando alcanzó las semifinales. Para ello, hoy deberá derrotar al gigante John Isner, quien en Octavos de Final eliminó al canadiense Milos Raonic en cinco sets. El ganador de este duelo chocará en semifinales contra el vencedor del encuentro que disputarán el español Rafael Nadal (Nº 1 del mundo y defensor del título) y el austríaco Dominic Thiem. F1: HAMILTON EN MONZA Tras largar tercero, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó con la victoria en el Gran Premio de Monza (Italia) y de esa manera amplió su ventaja en la cima del campeonato de pilotos de la Fórmula 1. El podio lo completaron Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes), mientras que Sebastian Vettel (Ferrari), que se tocó con Hamilton en pista, llegó en cuarto lugar. El campeonato de pilotos tiene a Hamilton al frente con 256 puntos y le sacó 30 de ventaja a Vettel (226). La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Singapur, el próximo 16 de septiembre.



