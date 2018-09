La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/sep/2018 Síntomas de azúcar alta y diabetes que no debes ignorar







La diabetes mellitus es una enfermedad cuya principal característica es el incremento del azúcar en la sangre, alterando el metabolismo de las grasas y proteínas. Se manifiesta cuando el cuerpo no produce la cantidad necesaria de insulina para que la glucosa se mantenga a niveles normales y existen dos tipos: Tipo I: cuando el páncreas produce poca o ninguna cantidad de insulina, debido a que las células beta de este órgano han sido destruidas de forma irreversible, por lo cual es necesario recibir inyecciones diarias de insulina. Este tipo de diabetes se manifiesta principalmente en niños y adolescentes. Tipo II: el páncreas continúa produciendo insulina, pero el organismo se vuelve resistente a sus efectos. Se puede presentar en niños y adolescentes, pero es más común después de los 30 años de edad en personas obesas, adultos mayores o con antecedentes familiares de diabetes. Causas De La Diabetes La diabetes tiene más de una causa y diferentes tipos de tratamiento. Está asociada al estilo de vida contemporáneo, lleno de estrés y orientado a una alimentación industrializada, cargada de carbohidratos, sodio y azúcar refinado. Síntomas Más Comunes Del Azúcar Alto Y La Diabetes Tipo I Y Tipo II - Resequedad en la boca y sed exagerada (polidipsia). - Polifagia (sensación incontrolable de hambre), aunque se haya comido bien. - Sensación constante de cansancio. - Cambios de humor. - Problemas de visión borrosa, que van en aumento. - Problemas de la piel, lenta cicatrización de heridas, infecciones y resequedad. - Pérdida de peso inexplicable, a pesar de que la persona se alimente bien. Respiración de Kussmaul (patrón respiratorio profundo y dificultoso, asociado con acidosis metabólica grave). - Pérdida temporal de conciencia. Hormigueo de las extremidades por daño nervioso. Los síntomas más comunes de la diabetes tipo II son los mismos que la diabetes tipo I, con la diferencia de que se manifiestan de forma más tardía y con menos gravedad. Algunos síntomas adicionales pueden ser: - Escozor y resequedad en la piel. - Acantosis nigricans (oscurecimiento de la piel de los pliegues cutáneos, como axilas y cuello, que se torna gruesa por alteración de la epidermis). - Aumento de infecciones, principalmente en la vagina y tracto urinario. - Incremento de peso corporal sin que exista cambio en la alimentación. - Inflamación y hormigueo de las extremidades. - Problemas de resequedad vaginal, pérdida de apetito sexual y disfunción eréctil. Entre los principales síntomas del azúcar alta o la diabetes se considera por la clínica clásica francesa las llamadas 5 P: - Pérdida de fuerza, con manifestaciones de debilidad y cansancio - Poliuria, aumento del número de veces que hace falta orinar - Polifagia, hambre o necesidad de comer de forma constante e insaciable - Polidipsia, necesidad constante de tomar agua Pérdida de peso También aparecen manifestaciones de irritabilidad y cambios de estado de ánimo; sensación de malestar en el estómago y vómitos; manifestaciones de inmunosupresión con infecciones a repetición; vista nublada, picazón o entumecimiento en las manos o los pies. Atender a tiempo las manifestaciones de síntomas de azúcar alta ayudara a evitar las frecuentes complicaciones de los pacientes diabéticos, como son los infartos del miocardio (IM), las bronconeumonías, la insuficiencia renal crónica (IRC), los trastornos metabólicos agudos y los accidentes vasculares encefálicos (AVE).Por Hilda Torin



