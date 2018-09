La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Bomberos Voluntarios:

Además se festejaron los 17 años de la creación de la Escuela de Cadetes. "Sabemos muy bien que ante una emergencia los bomberos siempre están", dijo el Intendente. En tanto, el presidente de la Asociación agradeció el acompañamiento de la comunidad, pero recordó que "las federaciones de bomberos y el consejo nacional se encuentran en estado de alerta y movilización". El 4 de septiembre de 1946 por iniciativa del intendente democrático Manuel Cáceres se creó en Campana el cuerpo de Bomberos Voluntarios, bajo el lema: "Abnegación, Sacrificio, Desinterés". Por esa razón, ayer por la mañana los bomberos de Campana festejaron un nuevo aniversario y también el de la creación de la escuela de cadetes, fundada el 4 de septiembre pero del año 2001. Durante su discurso, el presidente de la Asociación Alberto Rodríguez, destacó que durante los últimos 10 años "bomberos de Campana tuvo un total de 36020 partes de salida, de los cuales 21261 fueron accidentes y rescates en la vía pública"; y aprovechó la oportunidad para recordar que "las instituciones bomberiles están sufriendo un desfinanciamiento y falta de pagos del subsidio Nacional y Provincial, en el cual las federaciones de bomberos y el concejo nacional se encuentran en estado de alerta y movilización para la pronta resolución del problema". Rodríguez, también reconoció el constante apoyo de socios, empresas locales y "en especial" de la Municipalidad de Campana, "que en la persona del Sr. Intendente acompaña los emprendimientos" de la institución. Por su parte, el jefe comunal reconoció y agradeció la labor que realizan los bomberos por todos los vecinos de Campana. "Sabemos muy bien que ante una emergencia los bomberos siempre están. Y ello habla del trabajo que realiza la institución y del orgullo que tenemos por ustedes", señaló Abella, y destacó que la reciente llegada del SAME a Campana profundizará el trabajo en conjunto de cara al bienestar de la comunidad. ASCENSOS Y MÍSTICA El sencillo pero emotivo acto desarrollado en las instalaciones del cuartel local contó también con la presencia del presidente del HCD, Sergio Roses; el secretario de Seguridad del Municipio, Abel Milano; y el Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Roberto Miranda, además de representantes de fuerzas de seguridad y de empresas de la zona. Durante el acto se anunciaron los ascensos bajo orden de jefatura. En este sentido, fueron promovidos de aspirantes a bomberos: Kevin Ruiz, Nicolás Molina, Lucas Hereñú, y Agustín González. Y se presentó a la comunidad el nuevo equipamiento adquirido por la asociación para la seguridad del bombero: 5 equipos de respiración autónomo marca Scott de fibra de carbono, equipos e indumentaria para el equipo de Rescate en Altura. Además, se mencionó especialmente a la empresa Ameghino, que se encargó de la reparación del Móvil 41 Renault Cisterna. En diálogo con La Auténtica Defensa, el actual Director y fundador de la Escuela de Cadetes, Juan Aguilar, mencionó que actualmente cuenta con 20 inscriptos de entre 12 a 16 años. "Hacen una capacitación intensa, para cuando cumplan los 18 años puedan ser bomberos y prestar servicios a la comunidad. Los chicos que realmente nacen solidarios, lo van a ser toda la vida. Hay una camada de chicos muy buena, que solamente hay que saber manejarlos, guiarlos y seguramente el día de mañana van a ser grandes hombres. Los guiamos en todo lo que es primeros auxilios, protección personal, seguridad en el hogar. Luego, la aspiración de ellos es alcanzar la mayoría de edad para entrar en acción y aplicar los conocimientos en campo. Como son solidarios, todo esto a ellos les encanta", comentó Aguilar quien también se acercó a la institución como cadete y acumula 45 años de servicio. Axel Heredia tiene apenas 14 años y desde el 2013 fue aceptado como cadete en la institución. "Siempre quise ser bombero, de muy chiquito. Vengo todos los sábados por la tarde y recibimos todo tipo de capacitación teórica. Más adelante empezaremos con prácticas. Y hace dos años me dieron el uniforme de gala", dice orgullo Axel quien hace menos de un mes asistió a una compañera de la secundaria Fausto Gavazzi, quien se había desmayado y le prestó los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. "Me gusta venir, que nos den capacitaciones. Y me gusta la idea de poder ayudar al otro. Uno no sabe bien qué es, pero lo lleva adentro", dijo Axel.

El presidente de la asociación destacó que durante los últimos 10 años bomberos de Campana tuvo un total de 36020 partes de salida, de los cuales 21261 fueron accidentes y rescates en la vía pública. ROSES AGRADECIÓ POR EL TRABAJO Y LA VOCACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS "Hay que ser muy humano y tener una gran valentía para brindarse al prójimo incondicionalmente, como lo hacen ellos que están siempre alertas para acudir y salvar las vidas de los campanenses en caso de ser necesario", ponderó el presidente del HCD, Sergio Roses, quien destacó la labor diaria de los bomberos voluntarios luego de ser parte de los festejos por los 69 años de creación del cuerpo de Campana y el 17º aniversario de la Escuela de Cadetes "4 de Septiembre". Junto al intendente Sebastián Abella, el legislador de Cambiemos saludó y felicitó a los agentes, a quienes agradeció "el trabajo y la vocación" con la que actúan ante cada emergencia en los distintos puntos de la ciudad y enfatizó que "los bomberos son sinónimo de solidaridad, generosidad, capacidad de trabajo y servicio a la comunidad".

