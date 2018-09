La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Adolfo Brutti celebró sus 30 años en el mundo del Teatro







Sus alumnos organizaron un evento en el que se mezclaron reencuentros, sorpresas y un repaso por las grandes obras del director. "Estamos totalmente vivos, transmitiendo la cultura a la gente de Campana", aseguró en diálogo con La Auténtica Defensa. Treinta años junto a una profesión y una actividad demuestran compromiso y pasión. Lo marca, por ejemplo, la trayectoria de Adolfo Brutti, el profesor y director de nuestra ciudad que cumplió 30 años junto al teatro y que sigue con diversos Talleres Municipales de Teatro. Ante el aniversario, sus alumnos organizaron un evento en el Salón del Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde se dieron reencuentros, sorpresas y un repaso por sus grandes obras. "Estoy muy contento, no esperaba encontrarme alumnos míos que ya no están en Campana; alumnos que empezaron a los 8 años y que ahora tienen 30", señaló en diálogo con La Auténtica Defensa, al tiempo que entre risas lamentó: "Señal que estoy más viejo". Durante el homenaje hubo un show musical de Aneley, quien actualmente vive en Quilmes e hizo bailar a todos los invitados. Luego se proyectó un video sorpresa de la cantante Sol Makena, nueva artista teen que es furor en las redes sociales y cuyas canciones "Sólo debes creer" y "Cantar" fueron elegidas por sus alumnos para homenajearlo. "Ella se enteró y quiso estar presente con mucha humildad y buena onda, no me lo esperaba y me emocionó. Es una artista que trabaja como nosotros para la comunidad, para chicos enfermos y/o discapacitados", detalló Brutti, quien reconoció que el evento fue "muy emotivo" y estuvo "muy bien organizado". Brutti empezó en 1987, siendo su primera obra "Caperucita roja", en el Teatro del Plata en Buenos Aires. Allí armó una compañía con sus mismos compañeros, entre quienes estaba Micaela Brandoni, la hija del reconocido actor. "Trabajaba con nosotros esa época y hacíamos gira por todos lados", recuerda Adolfo. Después viajó a España, donde trabajó en los municipios de Los Realejos, en Santa Cruz de Tenerife, y en Granadillo de Abona, como también en el Ministerio de Educación y Escuelas. Luego de esa experiencia y de un año en Chile, en 1995 el por entonces Intendente Jorge Varela le brindó la posibilidad de un espacio propio en nuestra ciudad a través de los Talleres Comunales. Así fue creciendo día a día y deleitó al público campanense dirigiendo obras como "Don Quijote, el hombre de la Mancha", "Peter Pan" y "Parque de Ilusiones", entre otras. "Estamos totalmente vivos transmitiendo la cultura a la gente de nuestra ciudad. Los chicos asisten a un taller y ocupan el tiempo en algo que no les hace mal ante el peligro que hay hoy en la calle", afirma Brutti. "No hay chicos que se queden sin vestuario, lo hacemos todo a pulmón", remarca. Para ello se realizan diferentes eventos, rifas y loterías familiares para juntar fondos. A su vez, destaca la ayuda del intendente Sebastián Abella y la concejal Marina Casaretto, madrina de los Talleres municipales. "Está siempre para nosotros y nos acompaña día a día", explica. Brutti enfatiza que para dedicarse al teatro hay que sacarse la timidez y el miedo del principiante y que para ello "se estudia y hay técnicas" que le permiten al actor "entender dónde está parado". Y asegura que debe haber disfrute en la actuación: "Lo tiene que sentir, porque si no, no sirve de nada estar actuando". Finalmente, en relación a sus talleres y a los chicos que asisten a ellos, señala que es indispensable "la responsabilidad" y el compromiso que se asume con los compañeros y una obra.

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, JAVIER CONTRERAS, Y LOS CONCEJALES SABRINA PÈREZ Y CHRISTIAN AMAYA ACOMPAÑARON A BRUTTI.

Homenaje a Adolfo Brutti- "CANTAR" (Sol Makena) 25/08/2018: https://t.co/n4JFp6vnKq vía @YouTube — Hudson (@Nico_Hudson) 26 de agosto de 2018

