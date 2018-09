La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/sep/2018 Atletismo:

En su 15ª edición, la tradicional competición suma un recorrido de 15 kilómetros y un cierre espectacular de la mano de Agapornis. Se corre el domingo desde las 9.30. La 10K está a la vuelta de la esquina y, mientras los competidores calientan motores para la largada del domingo, la inscripción se extendió hasta el mediodía de este viernes para darle tiempo a los que aún no pudieron anotarse. Después de haber descargado el formulario de inscripción del sitio www.10ktenaris.com.ar, hay que llevarlo completo, impreso y firmado, junto con el DNI, a las oficinas de atención en Campana (Luis Costa 1587 de 11 a 19 hs.) o Ciudad de Buenos Aires (Monroe 916, de 10 a 20 hs.). Los corredores de los 15K deben entregar además certificado médico. En ese momento, se asignará un numero de corredor, el voucher para retirar la remera y, en el caso de participar de los 10K o los 15K, el voucher para el chip. Además, para hacer efectiva la inscripción hay que llevar un alimento no perecedero (fideos, arroz, leche en polvo o polenta) que será donado a instituciones de bien público de la zona. La inscripción finaliza este viernes al mediodía o cuando se agoten lo 6.500 cupos disponibles. 15 años, una gran fiesta La 10K Tenaris tendrá en su décimo quinta edición una prueba aniversario de 15 kilómetros, cuyos primeros 5 se correrán dentro de las instalaciones industriales de TenarisSiderca. Una prueba exigente sin dudas, pero que depara inéditos escenarios de competición, como la simbólica Cebolla, los laminadores continuos, la acería y el Centro de Investigación y Desarrollo. La categoría zarpa a las 9:30 horas. Media hora más tarde, estará partiendo la columna principal de atletas. Sea que participen en los 3K Recreativos o los 10K Competitivos, la carrera los llevará por lugares tradicionales de la ciudad, retándolos a dar lo mejor de sí para romper sus propios récords. Como todos los años, la organización de la 10K Tenaris incluye la logística integral recomendada para este tipo de competencias, tales como actividades supervisadas de precalentamiento, baños químicos, señalética profesional y puntos de hidratación en el recorrido, reloj de meta y apuntadores oficiales. Habrá seguridad, cortes de calles programados y unidades de emergencias dispuestas en puntos claves de los diferentes recorridos. Tras la premiación, la banda Agapornis estará encargada del cierre de la décimo quinta edición de una carrera que promete ser inolvidable. #10KTenaris Si este año querés desafiarte a más y correr #15k, que incluyen un recorrido por la planta de #TenarisSiderca, no te olvides de contar con un #certificadomédico. Tenés hasta el viernes para anotarte, ¡te esperamos! https://t.co/W5F5TC2n7k pic.twitter.com/PEJKEdhUpU — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 4 de septiembre de 2018

